Bonus pour les appareils ménagers 2020: comment cela fonctionne et les exigences

Cette année donne également le feu vert au bonus mobilier, à l’allégement fiscal prévu pour l’achat de mobilier neuf et de gros appareils électroménagers destinés à l’ameublement du bien en cours de rénovation. Après avoir parlé du bonus mobile, regardons de plus près le bonus électrodomestiquei, ce que c’est, qui peut l’utiliser et comment.

Bonus mobiles 2020

Lié à la rénovation du bâtiment, le bonus mobilier est un avantage fiscal qui consiste en la possibilité de déduire 50% des frais engagés pour l’achat de mobilier et gros électroménagers de classe non inférieurs à A + de l’Irpef (A pour les fours) , destiné à meubler un bien en cours de rénovation. La subvention a été étendue par la récente loi de finances 2020 également pour les achats effectués cette année, mais ne peut être demandée que par ceux qui effectuent une intervention de rénovation du bâtiment qui a commencé au plus tard le 1er janvier 2019. Comme précisé par l’Agence Cependant, pour les achats effectués en 2019, il n’est possible de bénéficier de la déduction que si lerénovation commencé au plus tôt le 1er janvier 2018.

La déduction de 50% doit être calculée sur un montant maximum de 10 000 euros, se référant, globalement, aux dépenses engagées pour l’achat de mobilier et gros appareils et il doit également être réparti entre les ayants droit en dix versements annuels égaux.

Bonus appareils ménagers 2020: quand vous pouvez l’avoir

Condition indispensable pour avoir le bonus mobile et donc le appareils bonus consiste à effectuer une rénovation de bâtiment sur votre propriété. Feu vert donc à la rénovation du bâtiment tant sur les unités immobilières résidentielles individuelles que sur les parties communes des bâtiments, toujours résidentielles. Ceux qui réalisent ces travaux bénéficient de la déduction d’impôt sur le revenu des particuliers de 50%. Pour obtenir le bonus mobile, il est toutefois nécessaire que la date de début des travaux de rénovation – démontrée, par exemple, par des qualifications administratives ou par notification préalable à l’ASL – soit antérieure à celle dans laquelle les biens sont achetés.

Bonus électroménager: pour quels achats

Le bonus est non seulement pour l’achat de nouveaux meubles (lits, armoires, commodes, bibliothèques, bureaux, tables, chaises, tables de chevet, canapés, fauteuils, buffets, matelas, appareils d’éclairage) mais aussi pour les nouveaux appareils. la appareils bonus en particulier, il peut être obtenu pour l’achat d’appareils d’une classe énergétique non inférieure à A + (A ou supérieur pour les fours et les lave-linge séchants), comme le montre l’étiquette énergétique.

L’achat, souligne l’Agence du revenu, est cependant facilité pour les appareils électroménagers sans étiquette, à condition que l’obligation ne leur soit pas encore établie. Les gros appareils électroménagers comprennent, par exemple: les réfrigérateurs, les congélateurs, les machines à laver, les lave-linge séchants et les sèche-linge, les lave-vaisselle, les appareils de cuisson, les radiateurs électriques, les fours à micro-ondes, les plaques chauffantes électriques, les appareils de chauffage électrique, les radiateurs électriques, les ventilateurs électriques, les appareils électriques. conditionné.

Parmi les dépenses à déduire peuvent être incluses celles de transport et assemblage de marchandises acheté.

Bonus appareils ménagers 2020: comment ça marche

Afin de recevoir le bonus des appareils électroménagers, les paiements doivent être effectués par virement bancaire ou carte de débit ou de crédit, tandis que le paiement par chèque bancaire, espèces ou autres moyens de paiement n’est pas autorisé. De plus, pour obtenir le bonus fiscal, il est nécessaire de communiquer à l’ENEA, l’Agence nationale des nouvelles technologies, du développement énergétique et économique, précisément les achats de certains appareils électroménagers pour lesquels vous pouvez bénéficier du bonus (fours, réfrigérateurs, lave-vaisselle, plaques électriques, lave-linge séchants, lave-linge).

La déduction s’obtient en indiquant les dépenses engagées dans la déclaration de revenus (modèle 730 ou modèle Revenu individuel).