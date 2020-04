Boohoo s’apprête à dévoiler ses ventes en pleine année

Boohoo a déclaré que tous ses entrepôts fonctionnaient toujours après des modifications du travail dans le cadre des attributions de santé et de sécurité émises par le gouvernement.// Le groupe Boohoo devrait afficher un bond des ventes d’environ 42% à 1,22 milliard de livres sterling pour l’année jusqu’en février // C’est également devrait afficher un bénéfice ajusté avant impôts et intérêts de 123,6 millions de livres sterling // Cependant, les actionnaires devraient se concentrer sur les performances de Boohoo pour la période en cours, au cours de laquelle la crise des coronavirus s’est arrêtée

Boohoo Group est sur le point de dévoiler une augmentation de ses ventes au cours de la dernière année, alors que les investisseurs attendent des nouvelles de la façon dont la société de vente au détail de mode en ligne a été affectée par la pandémie de coronavirus.

Les analystes ont soutenu l’entreprise – qui possède PrettyLittleThing, Nasty Gal, MissPap, Coast, Karen Millen et Boohoo – pour continuer à éclipser le marché plus large malgré l’épidémie, ses opérations pouvant se poursuivre malgré le verrouillage imposé par le gouvernement qui a martelé la grande rue rivaux.

Dans sa mise à jour commerciale annuelle qui sera publiée ce mercredi, le groupe Boohoo devrait afficher un bond des ventes d’environ 42% à 1,22 milliard de livres sterling pour l’année jusqu’en février, les acheteurs continuant d’affluer vers son site.

Le groupe basé à Manchester a annoncé une série de hausses de bénéfices au cours de la dernière année, les détaillants en ligne seulement s’étant renforcés, malgré les défis du secteur de la vente au détail.

Plus récemment, en janvier, il a déclaré qu’il prévoyait une croissance des revenus comprise entre 40% et 42% pour l’année jusqu’en février 2020, une augmentation significative par rapport à sa fourchette précédente, entre 33% et 38%.

Il devrait désormais atteindre les échelons supérieurs de cette fourchette actualisée, tandis que les analystes ont prédit qu’il produirait un bénéfice ajusté avant impôts et intérêts de 123,6 millions de livres sterling après avoir augmenté les marges bénéficiaires.

Cependant, les actionnaires devraient désormais se concentrer sur les performances de Boohoo pour la période actuelle au cours de laquelle la crise des coronavirus a pris racine, les analystes prévoyant que les ventes pourraient plonger temporairement.

Les experts de Peel Hunt ont déclaré avoir “réduit les prévisions pour tenir compte d’une baisse de 25% des ventes ce trimestre”, avec une croissance qui devrait rester stable au cours des trois mois suivants.

Ailleurs, les analystes de Bank of America ont décrit Boohoo Group comme le «détaillant en ligne le mieux placé» pour faire face aux vents contraires du coronavirus, soulignant qu’il a des «marges plus élevées» que ses pairs et une «chaîne d’approvisionnement agile».

Boohoo a déclaré que tous ses entrepôts fonctionnaient toujours après des modifications des travaux dans le cadre des attributions de santé et de sécurité émises par le gouvernement.

Rival Asos a déclaré que les ventes de son groupe avaient chuté de 20% à 25% au cours des trois dernières semaines après que la demande s’est affaiblie sur la plupart des marchés.

Dans sa dernière mise à jour commerciale en janvier, Boohoo Group a annoncé une augmentation de 44% de ses revenus à 473,7 millions de livres sterling pour les quatre mois se terminant le 31 décembre après une forte période festive.

avec fils PA

