Boom des demandes de BTP à 5 et 30 ans: demi-placement signé par le gestionnaire de fonds

22 avril 2020, par Alessandra Caparello

Environ 360 investisseurs ont participé à l’émission du nouvel indice de référence BTP à 5 ans et à la réouverture de l’indice de référence BTP à 30 ans. C’est donc le ministère de l’économie et des finances qui a communiqué les détails de la question. Un nombre important qui met en évidence la confiance du marché en Italie malgré la nouvelle vague de propagation et les tensions liées à l’incertitude quant à l’aide mise en place par l’UE pour faire face à l’urgence du coronavirus.

Qui sont les souscripteurs

En détail la demande totale a dépassé 110 milliards d’euros, de loin supérieur à contre les 16 milliards offerts par le Trésor, réparti presque également entre les deux titres et pour les deux, un peu plus de la moitié du placement a été souscrit par gestionnaire de fonds (respectivement environ 51% et 53% sur 5 ans et 30 ans).

Les banques ont souscrit à environ 30% (environ 33% sur le titre à cinq ans et 29% sur le titre à trente ans) tandis que les investisseurs ayant un horizon d’investissement à long terme ont acheté environ 10% de l’émission.

En particulier, sur le titre à 5 ans, la part était d’environ 9%, dont un peu plus de 6% était alloué à banques centrales et institutions gouvernementales, tandis que la part des banques centrales sur l’obligation à 30 ans s’élevait à environ 7,5% et avec une présence d’environ 3,5% Fonds de pension et d’assurance. Environ 7% du montant total a été alloué aux hedge funds.

Investisseurs étrangers: d’où ils viennent

Les deux placements, communique le Mef, en ont vu un participation extraordinairement diversifiée (environ 40 pays), avec une participation massive d’investisseurs étrangers. La part attribuée aux investisseurs étrangers sur les deux titres était d’environ 76% (sur le titre à 5 ans) et 81% (sur le titre à 30 ans).

Parmi ceux-ci, la part souscrite par les investisseurs du Royaume-Uni (environ 33% sur le titre 5 ans et 42% sur le titre 30 ans). Le reste du placement a été largement attribué à Europe (environ 36,3% sur le titre 5 ans et 33% sur le titre 30 ans), les actions les plus importantes étant attribuées à Investisseurs allemands (respectivement environ 9% et 12%), espagnol (respectivement 11% et 6%), français (respectivement 5% et 6%).

La part allouée à Investisseurs nord-américains il était limité à environ 2,5% et 1,5% sur les obligations à 5 et 30 ans, respectivement. La participation de Investisseurs asiatiques il était inférieur à 1% pour le titre à 5 ans alors qu’il se situait autour de 1,5% sur le titre à 30 ans. Le reste de l’émission a été souscrit par des investisseurs du Moyen-Orient (respectivement 1% et 3%).

