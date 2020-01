Le président et chef de la direction de Booths, Edwin Booth, a déclaré que le détaillant “avait très bien performé” au cours de la récente saison des fêtes.

Les kiosques ont connu une période de Noël solide, car une augmentation de la fréquentation et de la demande de produits de marque des épiciers a entraîné une croissance des ventes pendant la période de pointe des échanges.

Le détaillant d’épicerie du Nord a déclaré que ses ventes pour la période de trois semaines se terminant le 5 janvier ont augmenté de 3,5% en glissement annuel, tandis que les ventes à détail comparables ont augmenté de 2,7%.

Booths a déclaré que la performance avait été stimulée par une augmentation des ventes de son livre de Noël, qui avait bondi de 6,8%.

Le président et chef de la direction de Booths, Edwin Booth, a déclaré que le détaillant “avait très bien performé” au cours de la récente saison des fêtes.

Le détaillant a déclaré que son livre de Noël était devenu une institution à Booths Country, un livre relié de 180 pages présentant l’offre de Noël et présentant des recettes écrites par des collègues de Booths.

Les précommandes ont connu un tel succès que Booths a étendu le service, permettant aux clients de commander des produits spéciaux tout au long de l’année.

Parallèlement, les ventes du Nouvel An ont augmenté de 7% par rapport à l’année dernière, et les ventes de produits de marque propre de Booths ont été stimulées par les ventes de porcs en couvertures de 25% et les Booths farces balles de 85%.

Les ventes interentreprises ont également été solides, en hausse de plus de 50 pour cent et en ajoutant une croissance de 0,8 pour cent des ventes globales de Noël de Booths.

Le détaillant a attribué les progrès à une combinaison de clients établis et nouveaux, tous performants, y compris la relation avec Amazon où Booths a élargi ses gammes disponibles sur le site.

