Boots fait don de plus de 500 000 articles au NHS

Boots n’est pas étranger à la ligne de front des coronavirus.// Boots fait don de plus d’un demi-million de produits pour soutenir le NHS // Cela comprend 100000 articles de toilette, 5000 packs de récupération et autres produits d’hygiène essentiels

Boots a annoncé son intention de faire don de plus de 500 000 produits à des fiducies locales du NHS, à des hôpitaux, à des foyers de soins et à des groupes communautaires.

Les dons comprennent 100 000 articles de toilette, 5 000 trousses de récupération et autres articles d’hygiène essentiels.

Les kits de récupération des patients sont destinés aux personnes qui ont récemment retiré les ventilateurs des hôpitaux NHS Nightingale à travers le Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE:

En plus des brosses à dents, des dentifrices, des lingettes et des déodorants, les packs comprendront des crèmes pour le visage No7, des lingettes pour le visage Botanics et des crèmes pour les mains Soap & Glory.

Le personnel hospitalier du NHS travaillant en première ligne devrait également recevoir des articles d’hygiène essentiels.

Cela survient alors que Boots a ouvert 10 sites de test Covid-19 pour les travailleurs du NHS à travers le Royaume-Uni, ayant sa division de pharmacie rejoindre le service de triage NHS 111 et embauchant 500 nouveaux chauffeurs pour fournir gratuitement des médicaments aux patients vulnérables.

“Nous voulons offrir une aide supplémentaire en cette période de besoin national et soutenir les efforts de nos travailleurs de première ligne et des communautés à travers le pays”, a déclaré le directeur général de Boots UK, Seb James.

«Nous espérons que la fourniture d’articles de toilette essentiels à ceux qui en ont le plus besoin les aidera à se sentir un peu mieux.»

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette