Boots va lancer plus de salons de beauté dans 60 magasins au Royaume-Uni

Boots a révélé son intention de lancer de nouveaux salons de beauté rénovés dans 60 magasins au Royaume-Uni ce printemps afin de devenir un endroit plus «accessible» pour les clients.

Le détaillant de produits de santé et de beauté présentera également la marque de maquillage Huda Beauty en ligne le 28 janvier et dans les magasins le 31 janvier, pour compléter la liste de ses marques, notamment Fenty Beauty, Morphe et The Ordinary.

L’année dernière, Boots a installé des salons de beauté dans 29 magasins, supprimant les comptoirs de beauté traditionnels et les remplaçant par des meubles ouverts, des zones axées sur les tendances, des stations de jeu, des zones de découverte et des zones de démonstration en direct.

En mars, Boots a lancé 15 nouvelles marques de beauté en magasin et en ligne dans le cadre de son nouvel aménagement de salon de beauté.

“Les clients verront de nouveaux lancements de marques passionnants dans les soins capillaires et les cosmétiques d’auto-sélection alors que nous continuons à offrir de plus en plus de choix à tous nos clients”, a déclaré Joanna Rogers, vice-présidente de la beauté et directrice commerciale de Boots.

«Ce printemps, nous présenterons encore plus de nouvelles marques, notamment la gamme Moon Dental de Huda Beauty, Givenchy et Kendall Jenner, ainsi que de nouveaux lancements très excitants à venir prochainement pour No7, la première marque britannique de soins de la peau, ainsi que la gamme de soins de la peau basée sur les ingrédients de Boots. .

“2020 sera une autre grande année pour Boots Beauty.”

En plus des 350 spécialistes de la beauté Boots qui ont été recrutés et formés en 2019, cette année, le Beauty Crew passera à 1000 spécialistes, offrant aux clients des conseils impartiaux sur toutes les marques, des cosmétiques haut de gamme aux cosmétiques de masse.

