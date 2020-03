Boris Johnson avant et après: de l’immunité des troupeaux au «rester à la maison»

C’était le 12 mars lorsque le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé la stratégie de confinement “doux” contre les coronavirus. Les écoles resteraient ouvertes, sans appel pour rester à la maison: seules les bonnes pratiques comme l’invitation à se laver les mains souvent et peu de choses concrètement, effaçant l’hypothèse de la soi-disant immunité du troupeau.

Une hypothèse très critiquée par les experts du monde entier et en particulier en Italie par le virologue Roberto Burioni.

Un peu plus de deux semaines plus tard, Boris Johnson, désormais séropositif, a achevé son virage vers des mesures plus restrictives en adressant une lettre aux familles britanniques dans laquelle de nouvelles difficultés sont annoncées. Et un appel péremptoire “vous devez rester à la maison”.

“Dès le début, nous avons essayé de mettre en œuvre les bonnes mesures au bon moment”, écrit Johnson dans la lettre qui sera livrée par mail à tous les foyers d’ici une semaine, “nous n’hésiterons pas à aller plus loin, si l’avis des médecins nous le suggère. et les scientifiques. Il est important pour moi d’être explicite: nous savons que les choses vont empirer avant de s’améliorer. Mais nous nous préparons de la bonne manière, et plus nous suivons toutes les règles, moins de vies seront perdues et plus vite la vie pourra redevenir normale.

Pour cette raison, au moment de l’urgence nationale, je vous adresse cette invitation: restez chez vous. Protéger notre système de santé et sauver des vies».

Johnson a ensuite rassuré les citoyens que le gouvernement ferait tout ce qu’il fallait (toujours “tout ce qu’il fallait”) pour récupérer les comptes des ménages et leur permettre de “manger sur la table”.

La comparaison avec le discours qui «théorisait» l’immunité collective

“Beaucoup plus de familles perdront leurs proches à l’avance”, a-t-il annoncé lors de sa conférence de presse du 12 mars, au cours de laquelle une future propagation du virus était inévitable.

“Nous ne fermons pas les écoles. L’opinion scientifique est que cela pourrait faire plus de mal que de bien pour le moment. Mais bien sûr, nous gardons la situation sous contrôle et cette décision pourrait changer à nouveau à mesure que la maladie se propage “, a annoncé Johnson.

«À un moment donné dans les semaines à venir, il est probable que nous irons plus loin et si quelqu’un dans une famille présente ces symptômes [da Covid-19], nous demanderons à tous les membres de la famille de rester à la maison “, a déclaré Johnson, déclarant que pour l’instant cette exigence d’auto-isolement n’avait pas encore été jugée nécessaire.

“Nous envisageons d’interdire les grands événements publics tels que les événements sportifs”, a ajouté Johnson, déclarant que pour le moment ils auraient pu se poursuivre parce que “les avis scientifiques” pensaient “que l’interdiction de tels événements” aurait “un effet limité. sur la diffusion “.

Au moment où Johnson a pris ces décisions au Royaume-Uni, 5 à 10 000 infections avaient déjà été estimées. Aujourd’hui, le 30 mars, ils ont atteint 19821. Selon les estimations actualisées de l’OCDE, le Royaume-Uni connaîtra une croissance de 0,8% en 2020, deux décimales de moins que la prévision de novembre et 0,6 point de pourcentage de moins qu’en 2019.