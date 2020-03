Boris Johnson discutera des achats de panique avec les PDG des supermarchés

Le PM s’entretiendra avec les principales chaînes d’épicerie pour voir ce que le gouvernement peut faire pour s’assurer que les étagères restent bien approvisionnées et que les chaînes d’approvisionnement peuvent répondre à la demande.

// Boris Johnson s’entretiendra avec les patrons des épiceries sur les efforts visant à maintenir le flux des fournitures et les achats de panique

// Il est entendu que le PM veut voir ce que le gouvernement peut faire

// Suit une récente annonce du gouvernement visant à assouplir les heures de travail des chauffeurs de chaîne d’approvisionnement pendant un mois

Le Premier ministre Boris Johnson s’entretiendra avec les patrons des supermarchés sur les efforts visant à maintenir le flux des approvisionnements et comment surmonter les achats de panique qui sévissent au Royaume-Uni pendant la pandémie de coronavirus.

Les étagères ont été dépourvues d’articles essentiels, tels que les rouleaux de papier toilette, les désinfectants pour les mains, le paracétamol, la viande, les fruits et légumes, le riz et les pâtes, car les acheteurs ignorent les appels à ne pas les stocker.

Cela a conduit les supermarchés à imposer des limites sur la quantité de certains articles vendus, avec des heures de magasinage protégées introduites pour aider les personnes âgées et le NHS et les travailleurs sociaux.

Les magasins embauchent également des milliers de travailleurs temporaires et permanents pour faire face à la demande accrue de la crise de Covid-19.

Il est entendu que le PM s’adressera aux principales chaînes de supermarchés pour voir ce que le gouvernement peut faire pour garantir que les rayons restent stockés et que les chaînes d’approvisionnement puissent répondre à la demande.

La Road Haulage Association a également salué une annonce du ministère des Transports visant à assouplir les heures de travail des chauffeurs pendant un mois du 23 mars au 21 avril.

Tesco, Marks & Spencer et Sainbsury’s ont annoncé une heure d’achat protégée pour le NHS et les travailleurs sociaux, afin qu’ils puissent rejoindre les acheteurs plus âgés et vulnérables en ayant moins de concurrence pour les étagères réapprovisionnées.

Cela survient après que l’infirmière en soins intensifs Dawn Bilbrough, de York, a demandé sincèrement aux acheteurs d’arrêter de stocker, dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux jeudi.

Dans la vidéo, elle est vue en train de pleurer après avoir visité un supermarché après un quart de travail de 48 heures à l’hôpital pour découvrir qu’il n’y avait ni fruits ni légumes.

Pendant ce temps, Morrisons embauche jusqu’à 500 employés des magasins de bienfaisance Marie Curie et CLIC Sargent pour aider les personnes âgées et vulnérables dans ses supermarchés.

Ils travailleront aux côtés de l’armée Morrisons de champions communautaires qui travaillent actuellement avec des organismes de bienfaisance locaux et des groupes communautaires.

Et pour remercier les travailleurs du NHS et les groupes communautaires pour leur travail acharné, Lidl offre des milliers de bouquets de fleurs pour la fête des mères.

On espère que l’assouplissement des restrictions imposées à l’industrie du transport permettrait de maintenir l’approvisionnement en mouvement et que les supermarchés seraient bien approvisionnés, car les achats de panique ne montrent aucun signe de déclin.

«Il s’agit d’un assouplissement général couvrant tous les secteurs et reconnaît à quel point les chaînes d’approvisionnement sont intégrées et interdépendantes dans l’ensemble de l’économie», a déclaré le directeur général de la Road Haulage Association, Richard Burnett.

«Le secteur fonctionne aussi efficacement et rapidement que possible.

«Cette relaxation améliore la résilience de manière à ce que tous les produits puissent atteindre la zone où ils sont nécessaires.

«Les pénuries ne sont pas le problème pour le moment – le problème réside dans l’offre de la demande excédentaire actuelle de biens causée par les achats de panique. Cela crée simplement des goulots d’étranglement qui sapent les calendriers de livraison efficaces.

«L’assouplissement des heures ne réduira pas les niveaux d’application des heures des conducteurs.

«Il est essentiel que les entreprises n’utilisent ces règles assouplies qu’en cas de besoin et les entreprises doivent surveiller les conducteurs pour s’assurer qu’ils ne conduisent pas fatigués ou en aucune façon inaptes. Cette relaxation doit être utilisée à bon escient, et non abusée avec insouciance. »

Burnett a déclaré que l’assouplissement a été introduit à la suite d’une réunion entre l’ORS et le secrétaire aux Transports, Grant Shapps.

avec fils PA

