Borsa Italiana pourrait changer d’horaire: la proposition LSE

la Bourse de Londres, la société qui contrôle Piazza Affari et Euronext envisageraient de réduire le nombre d’heures de négociation des marchés qu’elles gèrent. La Bourse de Milan commence à 9h00 et se termine à 17h30, une journée qui dure 8 heures et demie. L’idée est de la réduire à 7 heures, à partir de 9 heures, maximum 9h30 et fermeture à 16h00. En janvier, LSE a lancé une consultation entre opérateurs sur la question.

Coupez le jour de la bourse: les propositions

Pour formuler une proposition en réponse formelle à la consultation publique de la Bourse de Londres sur la réduction des heures des sessions, l’AFME et la Investment Association (IA), qui représentent respectivement les banques et gestionnaires d’actifs.

Rendre les marchés plus efficaces, augmenter les volumes et attirer davantage de femmes commerçantes est le but de la proposition lancée par les banques et les gestionnaires d’actifs demandant que les bourses européennes, y compris la Piazza Affari, aient une période d’essai d’un an avec sessions d’échange plus courtes.

Dans le détail, deux options ont été proposées, à savoir une journée qui va de 9h00 à 16h00 et une autre qui va de 9h30 à 16h30, heure de Londres. Raccourcissez le jour de bourse pendant 8 heures et demie, cela reviendrait à répartir les échanges de manière plus uniforme, d’une part en réduisant les coûts pour les investisseurs et d’autre part en veillant à ce que les transactions soient concentrées au cours des 2 dernières heures et demie.

«Afme et AI seraient également en faveur d’un projet pilote de 12 mois sur tous les principaux marchés et plates-formes de négociation européennes afin de tester les avantages et les impacts de la structure du marché “, rapporte ..

La proposition du LSE a recueilli de nombreux avis favorables selon ce qu’écrit Milano Finanza, selon lequel ils se seraient prononcés en faveur de la réduction des heures Paul Battams, en charge du négoce européen sur le BlackRock et le fonds souverain norvégien, très actif sur la Piazza Affari.