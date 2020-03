Borsa: une journée à oublier pour la Piazza Affari. Ftse Mib à -11,17%

Une séance à oublier aujourd’hui pour Piazza Affari avec l’indice Ftse Mib qui se clôt, marquant une baisse de 11,17% à 18 475 points, après une journée en baisse à 18 346. L’une des pires fermetures dont nous nous souvenons pour la liste milanaise, la pire baisse du Brexit (juin 2016), par crainte de l’urgence du coronavirus.

la L’écart entre BTP et Bund se ferme à 227,8 points de base, le plus haut niveau depuis août dernier (contre 178 fin vendredi), tandis que le taux du Trésor à 10 ans est de 1,48%.

Parmi les principaux stocks, les ventes ont atteint le pétrole, suite à la chute du prix du pétrole brut. La décision de l’Arabie saoudite d’augmenter la la production de pétrole de manière significative après l’effondrement de l’accord de réduction de l’offre de l’OPEP avec la Russie, les marchés financiers mondiaux se sont déjà détraqués de l’impact de l’épidémie de coronavirus.

Le pétrole brut connaît sa pire journée depuis près de trois décennies maintenant. Sur la liste milanaise Saipem et Tenaris les deux ont laissé 21% sur le terrain, tandis que sur le front de la banque Mediobanca et Banco Bpm ils ont vendu 14%. Seule une poignée de titres a réussi à clôturer en territoire positif avec le maillot rose du Ftse Mib attribué à Pirelli ce qui a freiné les pertes à 4,3%. Splash absolu pour ENI plus de 20%.

En dehors de l’Italie, ce n’est pas mieux. Même pour le Bourses européennes l’une des pires séances de l’histoire récente a été enregistrée avec un effondrement de l’indice StoxxEurope600, 7,4%, ce qui équivaut à 608 milliards de «brûlés» en une journée.

A Wall Street les principaux indices actions enregistrent une baisse de 4% avec des ventes généralisées sur l’ensemble des principales valeurs.