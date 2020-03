BOSAGORA continue d’impressionner avec son BOA de monnaie numérique qui est maintenant coté sur Bithumb

8 mars 2020, Séoul, Corée du Sud: BOA, le jeton natif de BOSAGORA, qui est régi par un “réseau de congrès” démocratique de ses utilisateurs, a connu une croissance étonnante 279% au quatrième trimestre 2019. En 2020, le projet s’est poursuivi dans le même sens, la BOA atteignant un niveau record en mars.

La montée en puissance de BOSAGORA est particulièrement opportune, car une positivité plus large se développe sur le marché coréen des crypto-monnaies. Le 5 mars, les législateurs du parlement sud-coréen ont adopté une législation qui fournit un cadre clair pour le commerce des crypto-monnaies. La mesure devrait fournir une plus grande certitude, sécurité et croissance aux projets liés à la blockchain dans le pays, BOSAGORA étant parfaitement préparé à en tirer parti.

Créé en 2017, le projet BOSAGORA a produit un livre blanc mis à jour en 2019 pour clarifier ses concepts de base et jeter les bases de son succès futur. Cela a été le catalyseur de son développement et de sa croissance rapides vers la fin de 2019.

La vision de BOSAGORA est une blockchain qui permet des projets, soutenus par la fonctionnalité robuste de ses accords de fiducie et galvanisés par la nature adaptative et équitable de son gouvernement démocratique. Ces éléments se combinent pour créer une blockchain innovante, équitable et fiable axée sur la réussite continue. Grâce à ces systèmes, ainsi qu’à une série d’autres mécanismes, BOSAGORA crée la première chaîne de blocs de contrats intelligents entraînés par l’intelligence collective de ses utilisateurs.

Le projet est renforcé par son évolutivité, car il abrite une solution intégrée de deuxième couche appelée Couche Flash. D’une certaine manière similaire dans son concept au réseau Bitcoin Lightning, la couche Flash BOA permet une confirmation presque instantanée des transactions sans ajouter de tension supplémentaire à la blockchain ou à la couche de règlement.

En associant une approche équitable et inclusive, une combinaison de dimensions technologiques innovantes et une équipe de certains des experts les plus respectés dans le domaine de la blockchain, BOSAGORA espère devenir l’une des blockchains les plus parlées et utilisées de 2020 avec le potentiel de changer radicalement le visage de la cryptosphère telle que nous la connaissons aujourd’hui.

