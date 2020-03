Bosch et Continental arrêtent également leur production en Europe en raison du coronavirus

Bosch et Continental ont également annoncé un arrêt temporaire de leur activité industrielle en Europe en raison de la pandémie causée par le coronavirus COVID-19. Ils sont deux des principaux fournisseurs de l’industrie automobile sur le vieux continent. La rupture dans le secteur automobile en Europe est totale.

Les Les fournisseurs européens du secteur automobile ont commencé à fermer. Des fabricants de pneus aux pièces de rechange et composants technologiques. En bref, toute l’industrie automobile européenne a fermé temporairement en raison de la pandémie causée par le coronavirus COVID-19. Certaines mesures qui sont appliquées pour empêcher la propagation du virus.

Presque tous les constructeurs automobiles européens ont cessé leur activité industrielle jusqu’à ce que la situation s’améliore. La vérité est qu’au début de la semaine, la plupart des fournisseurs ont assuré qu’ils gardaient leurs usines ouvertes. Cependant, l’évolution des événements a fait que les principales entreprises ont choisi de changer de position.

Continental a annoncé la fermeture temporaire de toutes ses usines en Europe.

Bosch y Continental, principaux fournisseurs de l’industrie automobile européenne, ont confirmé l’arrêt partiel ou total de leur production en réponse à la baisse de la demande ainsi qu’une méthode de prévention pour leurs salariés. Bosch, basée à Stuttgart (Allemagne), a assuré qu’elle allait arrêter le travail ou réduire la production dans ses usines en France, en Italie et en Espagne.

De son côté, Continental, dont le siège est à Hanovre (Allemagne), a annoncé qu’elle mettrait fin à son activité dans ses usines, sans entrer dans les détails de la date de l’arrêt et dans quelle usine la cessation d’activité aurait lieu.

Les “Fournisseurs de niveau 2” et les plus petits cessent également de fonctionner. Nous en avons un exemple avec Actia, un fournisseur français qui emploie près de 4 000 personnes et qui fabrique des circuits imprimés pour l’automobile et les télécommunications. D’autre part, Plastic Omnium, qui fabrique des panneaux de carrosserie et des systèmes de carburant, a également déclaré qu’il arrêterait temporairement la production.

Certains fournisseurs devraient continuer à travailler, quoique de manière limitée, pour approvisionner les marchés où l’activité industrielle du secteur automobile n’a pas été particulièrement affectée par le coronavirus. Par ailleurs, il faut rappeler que plusieurs fabricants ont repris leur activité en Chine, quoique à un faible niveau.