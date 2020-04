Bottillo (Natixis IM): “Construire des portefeuilles aujourd’hui. Même avec les BTP” (VIDEO)

6 avril 2020, par Alessandro Chiatto

Le coronavirus a tout changé, tout comme le secteur de la gestion d’actifs. Nous en avons parlé dans notre #WSICall avec Antonio Bottillo, chef de pays Italie de Natixis IM: «Notre attitude n’est pas alarmante dans cette situation. C’était un facteur exogène très important, qui ne s’est jamais produit et, après une première phase de perte, tout le monde va dans la direction souhaitée. Évidemment, je fais référence non seulement à l’activité des banques centrales, qui garantissent un soutien à la descente des contributions, mais surtout aux initiatives innovantes spécifiques aux gouvernements. Nous n’entrons généralement pas dans les détails et les détails, mais je fais un raisonnement très simple: au niveau du portefeuille, il est plus logique de les caractériser par les soi-disant actifs qui peuvent être soutenus par les banques centrales. En ce sens, je vois aussi nos BTP “, commente le rapport de Commerzbank qui a prétendu que nos obligations d’État deviendraient indésirables.

Quand entrer sur le marché

“Cela représente l’opportunité de commencer à accumuler pour construire l’avenir. La tâche de la gestion de patrimoine et de l’industrie de la gestion d’actifs est d’essayer d’éliminer cette logique du bon moment, dans une perspective à long terme. Quand on pense aux investissements, il faut imaginer des scénarios pour 10-15-20 ans “.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Advisory, Bags, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: