Bourse des États-Unis: Wall Street plonge entre le pétrole et le coronavirus

Après les ouvertures rouges profondes des bourses européennes, écrasées par l’effondrement du pétrole après le fait de l’Opec + et la crainte d’une propagation toujours plus large du coronavirus, Wall Street tremble également.

Wall Street: commencer à arrêter le trading

au Bourse de New York au début, les arrêts de négociation ont commencé après que l’indice S&P a touché une baisse de 7%, puis à la réouverture, l’indice a marqué une baisse de 5%. La suspension temporaire des échanges à Wall Street était la première depuis décembre 2008. La réouverture des échanges Wall Street continue de baisser fortement. Le Dow Jones perd 7,53% à 23 920,31 points, le Nasdaq perd 7,17% à 7 963,52 points, le S&P 500 laisse 7,22% au sol à 2 757,77 points.

La décision de l’Arabie saoudite d’augmenter la la production de pétrole de manière significative après l’effondrement de l’accord de réduction de l’offre de l’OPEP avec la Russie, les marchés financiers mondiaux se sont déjà détraqués de l’impact de l’épidémie de coronavirus. Le pétrole brut connaît sa pire journée depuis près de trois décennies maintenant, faisant chuter de plus de 9% les majors pétrolières telles que Chevron et Exxon.

Pesant également sur la liste des prix américaine, comme sur ceux du reste du monde,urgence coronavirus. Les cas de contagion sont passés à 546 depuis Covid-19 aux États-Unis. La Californie, l’État de Washington et New York ont ​​enregistré le plus grand nombre de cas et de décès jusqu’à présent.

Thump également pour Hong Kong (4,23%), Shanghai (-3,01%) et Shenzhen (-3,79%). L’effondrement de la Piazza Affari se poursuit, se rapprochant des plus bas du jour avec l’indice Ftse Mib en baisse de plus de 11%.

