Bourses américaines: ce sera un 2020 marqué par les étoiles et les rayures

“En 2020, je marchés boursiers la classe d’actifs que nous privilégions demeure, grâce aux valorisations relatives plus intéressantes par rapport au marché obligataire et à la capacité à générer des liquidités par les entreprises, notamment lors d’une phase d’accélération du cycle mondial. Les valorisations élevées, cependant, feront de l’année en cours une année volatile, dans laquelle la patience et la nervosité seront nécessaires “. C’est l’analyse de Alberto Conca, gestionnaire d’investissement de Zest Asset Management.

Les événements qui vont influencer les marchés

En 2020, il y aura élection présidentielle aux États-Unis. Le but de Le président Donald Trump doit être réélu et, de l’avis des marchés financiers, la conclusion d’un accord avec la Chine, même imparfaite, a toujours eu pour seul objectif de montrer que son attitude agressive aurait donné les résultats escomptés.

Une nouvelle aide aux marchés réside dans l’amélioration générale de l’économie mondiale qui, après le ralentissement des 18 derniers mois, devrait montrer les premiers signes d’une reprise dès le premier trimestre de cette année.

Les indicateurs qui suggèrent un tel scénario se trouvent dans la reprise de l’expansion de la BCE et de Réserve fédérale et du fait qu’un nombre croissant de banques centrales dans le monde sont passées d’une phase restrictive à une phase expansionniste de politique monétaire. Cette deuxième approche aura un impact positif positif sur la croissance, bien qu’avec un certain décalage.

“Pour contraster le effets positifs des élections et des manœuvres de politique monétaire les valorisations des bourses interviennent », poursuit Conca. “La reprise économique entraînera des révisions positives pour la croissance des bénéfices des entreprises, atténuant l’effet de marché multiple, mais la croissance des cours des actions sera limitée par les évaluations.

La moyenne des analystes table sur une performance modeste pour 2020, comme ce fut le cas en 2018 Guerre commerciale américano-chinoise a atteint son apogée. Les conditions actuelles sont cependant différentes, grâce à la reprise économique et au soutien des banques centrales. Le facteur d’incertitude de ces dernières semaines se trouve dans les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran qui pourraient ouvrir des scénarios encore plus incertains. “

Où investir dans la nouvelle année

Dans cette situation, cependant, le marché américain reste par excellence. Selon Zest Asset Management, bien sûr, ce n’est plus “bon marché” comme les années précédentes, et il est clair que les marchés actions sont beaucoup plus intéressants que les marchés obligataires, mais en général le marché américain reste le marché de référence.

Même au niveau de l’entreprise, en fait, si vous comparez les données avec celles d’autres pays également compétitifs, les États-Unis restent toujours les meilleurs, par conséquent les attentes pour 2020 par rapport à l’économie et aux opportunités d’investissement de cette «tranche» du monde ils restent certainement positifs.

Cela prendra probablement un peu plus de patience qu’en 2019, car 2020 aura une plus grande volatilité, mais lorsque ces conditions se produiront, il y aura également d’importantes opportunités d’investissement cette année en Amérique du Nord.

“En ce qui concerne l’Europe, enfin, celui du Brexit apparaît à certains égards comme un thème déjà” ancien “, car il ne s’agira de trouver l’accord final qu’après les développements intervenus au Royaume-Uni également au niveau politique. Cette sortie très discutée de l’Europe n’aura plus d’impact sur les marchés, à moins de ruptures sensationnelles de dernière minute qui ne semblent pourtant pas préfigurer “, conclut Conca.

“Bien sûr, Londres deviendra l’une des places off-shore les plus importantes au monde, surtout parce qu’avec ce nouveau statut, elle pourra attirer des partenaires importants de différentes parties de la planète, ce que l’Europe ne pourra pas faire avec sa bureaucratie accrue. et ses coûts beaucoup plus élevés seront évidemment beaucoup moins acceptables “.