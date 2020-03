Bourses asiatiques: la semaine noire commence, Nikkei perd 5%

Les ventes sur les marchés asiatiques pleuvent, un lundi qui s’annonce noir pour les bourses mondiales. Pour déclencher la vente, en plus des craintes concernant la propagation rapide du coronavirus, jel effondrement vertical des prix du pétrole après la guerre des prix entre les producteurs de pétrole, déclenchée après l’échec des négociations de l’OPEP.

Le Nikkei 225 au Japon a reculé de 5,07% pour clôturer à 19 698,76, tandis que le Topix a reculé de 5,61% pour terminer la journée de négociation à 1,388,97.

Forte baisse également de la part de la Chine continentale: Shanghai a perdu 3,01% à environ 2 943,29 tandis que Shenzhen a laissé 4,09% au sol à 11 108,55.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a plongé d’environ 3,9%. Le Kospi sud-coréen a également perdu 4,19% pour clôturer à 1 954,77.

La course aux actifs refuges comme les obligations et l’or se poursuit. Gros achats sur le Obligation T américaine à 10 ans, qui perd 27 points de base en une séance et monte à 0,53%, tandis que le joueur de 30 ans tombe en dessous de 1%. Pendant ce temps, les contrats à terme sur Wall Street indiquent un rouge de 4,9%.

Dans l’intervalle, les prix du pétrole qui ont perdu encore plus de 30%, les plus bas depuis 1991, après que l’OPEP n’a rien à voir avec la baisse de la production. Les contrats à terme sur le WTI en avril chutent actuellement de 27% à 29,88 $ le baril, mais étaient descendus jusqu’à un creux de 27,34 $, un niveau qui n’avait pas été observé depuis 1991. Le Brent est maintenant en baisse le 26 en mai, 4% à 33,32 $, mais en baisse de 33%.