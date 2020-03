Bourses européennes, Milan plongeant (-10%). Spread vole plus de 200 points

Après les fortes baisses de la semaine dernière, les bourses européennes s’ouvrent dans un rouge profond, écrasées par l’effondrement du pétrole après l’échec factuel de l’Opec + et par la crainte d’une propagation toujours plus large du coronavirus et des mesures drastiques lancées par certains pays, notamment dont l’Italie.

A Paris, le Cac 40 vend 4%, Madrid perd 7%, Londres perd près de 8%, le Frankfurt Dax vend 8%.

Place des affaires, au lendemain de la fermeture du Lombardie et autres 14 provinces du Nord, il ne peut pas partir. Ensuite, le Ftse Mib a chuté à -10,8% avec l’entrée en négociation des 40 actions du panier, dont beaucoup ont été suspendues dans l’enchère de volatilité.

Les prix du pétrole s’effondrent: Eni perd 21%, Saipem 24%, Tenaris 18,5%. Parmi les banques -18% Banco Bpm, -17% Unicredit, -14% Mediobanca, -13% Bper, -12% Ubi -10% Intesa Sanpaolo. Dans le secteur industriel -15% Fiat Chrysler, -14,4% Pirelli. En baisse de 13% Leonardo et -11% Poste Italiane.

Parmi les titres de luxe -14% Moncler, -10% Ferrari. Generali a perdu 9%. Enel, premier titre par capitalisation, recule de 6,6%. Environ 5-6% des pertes des services publics et des entreprises d’infrastructures énergétiques.

Les contrats à terme de Wall Street ont également fortement chuté, Bourse américaine il est encore tôt pour obtenir des données précises. Il est à noter que le rendement du Trésor américain à 10 ans a temporairement glissé en dessous de 0,5%, enregistrant la baisse la plus marquée depuis la première guerre du Golfe.

L’écart entre le BTP et le Bund atteint 216 points contre 178 fin vendredi suite à l’urgence du coronavirus, l’effondrement du prix du pétrole brut et des marchés mondiaux.

Le taux à 10 ans atteint 1,33%, soit 25 points de base de plus que vendredi, tandis que la biennale bondit de 45 points de base à 0,49%.

Toutes les listes asiatiques sont également mauvaises.

Les yeux sur les craintes d’une propagation du coronavirus États-Unis et les yeux sur les banques centrales pour de nouvelles contre-mesures à l’impact de l’épidémie sur l’économie: la réunion de la BCE jeudi.

L’euro a touché 1,15 dollar du jour au lendemain et est à son plus haut depuis janvier 2019 contre le dollar à l’ouverture des marchés financiers continentaux. Le taux de change s’est établi à 1,1469 (1,1494 touché dans la nuit) tandis que vendredi soir a marqué 1,1322. Achats sur le yen qui s’échangent à 116,94 pour un euro (contre 119,09), le plus bas depuis septembre dernier. Dollar / yen à 101,98 contre 105,15, c’est le plus bas depuis octobre 2016.

L’effondrement du huile plonge le rouble russe: un dollar vaut 74,10 roubles contre 68,6 vendredi, c’est la valeur la plus élevée depuis 2016.

Liveblog en cours: les mises à jour sont automatiques