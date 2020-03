Bourses, les capitales financières utilisent des plans d’urgence pour garantir les échanges

Les capitales financières mondiales telles que New York et Londres se mettent à couvert pour assurer la continuité des opérations en cas d’urgence comme celles actuelles. Tout cela se produit alors que le nombre de Infections à COVID-19 il marque une forte montée en puissance dans les villes, les principaux bureaux de la Bourses internationales.

Commençons par New York, où, à partir d’aujourd’hui, le parquet de Wall Street ferme temporairement ses portes, en s’appuyant exclusivement sur la négociation électronique dans les semaines à venir.

“Les parquets d’actions et d’options seront temporairement fermés”, a indiqué le groupe dans un communiqué, expliquant que la mesure est une mesure de précaution pour protéger les employés de la pandémie de coronavirus.

C’est la première fois que le plancher de Nyse est évacué de force alors que les négociations peuvent se poursuivre également, précisément sous forme électronique. Dans le passé, Nyse avait fermé ses portes, arrêtant le commerce pendant la Seconde Guerre mondiale et au lendemain des attentats du 11 septembre 2001.

La fermeture pourrait également avoir un impact sur le front commercial de Nyse: bien que la plupart des échanges se fassent déjà entièrement par voie électronique, 20% du volume du marché provient encore de la présence physique d’opérateurs sur le parterre.

Avant Wall Street, le 12 mars, ils ont fermé leurs portes Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade. Quelques jours plus tard, le même sort est tombé Cboe Global Markets.

Des plans d’urgence sont en cours

Dans l’intervalle, pour assurer la continuité des opérations, toutes les grandes places financières mondiales ont mis en place ce que l’on appelle Plans d’urgenceplans d’urgence, normalement activés dans les situations d’urgence. En pratique, les équipes opérant sur les marchés sont réparties en 2 ou 3 groupes pour réduire le risque de contagion des salariés.

Un groupe travaille au bureau, un deuxième groupe travaille à domicile, pour les plus grands opérateurs il y a aussi un troisième groupe qui travaille dans une salle d’opération “d’urgence”. Les équipes tournent chaque semaine, mais ne sont jamais vues en personne. Il s’agit de s’assurer que si une équipe tombe malade, l’autre peut garantir la continuité des opérations.

De telles stratégies ont été adoptées par les grandes banques américaines. de JPMorgan Chaset un Bank of America, en passant Goldman Sachs, toutes les grandes institutions financières ont commencé à déplacer leurs équipes sur les différents sites.

Même en Italie, Mediobanca les équipes de la salle d’opération se répartissent dans les différents bureaux du groupe entre Milan et Londres. Tout cela en commençant à tester le travail à distance pour les opérateurs, qui sera activé en cas d’urgence supplémentaire.