Bourses, répercussions du virus chinois (coronavirus) sur les marchés

La peur du coronavirus, le virus contagieux qui est parti de Chine et qui a ramené de mauvais souvenirs liés à l’épidémie de SRAS de 2002-2003, grandit sur les marchés financiers. L’effondrement des bourses chinoises aujourd’hui et le ralentissement sur les autres marchés mondiaux sont des signes évidents de la crainte croissante des investisseurs que la nouvelle influence puisse avoir des conséquences économiques négatives non seulement en Chine mais aussi dans le reste du monde.

À ce jour, des centaines de personnes également hors des frontières chinoises (les États-Unis, pour ne citer qu’un exemple, ont enregistré le premier cas de grippe), qui ont contracté le virus l’Organisation mondiale de la santé il recueille toujours des informations avant de décider de déclarer ou non une “urgence mondiale”.

La ville de Wuhan, où l’épidémie a éclaté, est pratiquement mise en quarantaine, mais toutes les mesures de précaution prises n’ont pas permis de relancer les marchés aujourd’hui. Le nombre de victimes de coronavirus est en effet passé à 17, alors que plus de 500 personnes infectées le sont aujourd’hui, des données qui ont contribué à alimenter les craintes de contagion et de propagation dans le monde.

Selon Chi Lo, économiste de la Grande Chine chez Bnp Paribas Asset Management, Il n’est pas encore clair si le virus suivra le cycle de vie de six mois du SRAS. La seule note positive est le secteur de la santé, grâce à une augmentation de la demande de vaccins et des bilans de santé suite à l’épidémie, bien qu’aucun médicament ne puisse traiter directement les symptômes pseudo-grippaux du nouveau coronavirus.

Selon les plus sceptiques, les choses pourraient même empirer avec l’arrivée du Nouvel An chinois, une occasion qui conduit traditionnellement des millions de personnes à déménager et à quitter la Chine pour d’autres destinations de shopping ou de vacances. Pour David Roche, président et stratège mondial d’Independent Strategy, ce n’est qu’après les vacances que nous pourrons avoir une image plus claire du taux de propagation du coronavirus, ainsi que de son degré de mortalité.

<< Il est à craindre que le coronavirus ne se propage rapidement à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine, causant des dommages économiques et commerciaux. Ceci est particulièrement préoccupant puisque les voyages avant le nouvel an lunaire commencent ", a-t-il écrit Jeffrey Kleintop, stratège en chef des investissements mondiaux de Charles Schwab.

Secteurs les plus touchés

La capacité du virus à bloquer les voyages et à endommager la consommation est l’un des moyens par lesquels le coronavirus pourrait avoir des implications économiques non seulement en Chine mais aussi dans le reste du monde. Ces craintes sont-elles justifiées? Et surtout, les investisseurs en bourse devraient-ils craindre le pire?

Selon ce qui s’est passé lors de l’apparition d’autres maladies infectieuses, notamment le SRAS, Ebola et la grippe aviaire, les investisseurs de Wall Street ne devraient pas paniquer (voir graphique).

“Les épidémies et les pandémies ont des conséquences sur le marché et augmentent les risques”, a écrit David Kotok, président et directeur informatique du directeur de Cumberland Advisors, dans une note de recherche publiée mercredi. “Les chocs externes peuvent faire dérailler les tendances économiques et changer fortement le sentiment du marché”, écrit-il.

À l’exception des pics atteints dans la propagation du VIH dans les années 80, la bourse américaine n’a subi aucune correction significative au cours des années au cours desquelles une urgence sanitaire mondiale est apparue. Cela dit, personne ne peut dire si la panique reviendra sans laisser de traces.