Boutiques fermées: boom des achats en ligne, téléphonie mobile en tête

Avec la fermeture des activités commerciales cause coronavirus, ce qui était jusqu’à très récemment un point de référence pour le consommateur, à savoir point de vente sur la route. Normalement, comme le montre le site AJ-COM.net, le mécanisme qui est activé est celui de “Je me connecte et je l’achète en direct”, donc 85% des personnes qui finalisent un choix dans la boutique avaient précédemment recherché des informations sur Internet ” .

Maintenant, cependant, les choses avec la pandémie se sont renversées et, comme l’indique une enquête de SOStariffe.it, il y a une augmentation de l’utilisation de comparateurs en ligne comme outil d’achat de services, pendant la période de verrouillage, en particulier en ce qui concerne la téléphonie mobile. En détail, le taux de conversion entre les clics et les abonnements, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de personnes ayant choisi un taux sur SOStariffe.it et le nombre d’abonnés en ligne, a augmenté de + 60% en mars par rapport à février, juste sur la période mise en quarantaine.

Électricité et gaz à domicile: à la recherche des meilleurs tarifs en ligne

Ensuite, certains secteurs ont connu une augmentation plus importante au cours de cette période. Toujours à l’avant du téléphonie mobile, comme le révèle l’enquête, le besoin des consommateurs s’est tourné vers des plans avec Giga illimité inclus, qui peuvent être utilisés comme point d’accès pour se connecter à d’autres appareils électroniques.

La nécessité de connexions Internet plus stables pour faire face à la quarantaine à domicile a également conduit à davantage de recherches dans le domaine Accueil Internet, ainsi que l’électricité, pour économiser sur les factures. En effet, 84,6% des visiteurs ont augmenté en mars, à la recherche d’offres de type Internet fixe, alors qu’en ce qui concerne la recherche de tarifs moins chers sur électricité et gaz l’augmentation était de 15%.

L’augmentation de la recherche liée aux produits connexes est également forte. En particulier, SOStariffe.it détecte une augmentation verticale de la nécessité de trouver des modems ou des stratégies plus performants pour renforcer le signal de la Wi-Fi, autant penser à des collaborations et des projets ciblés dédiés au monde des routeurs et des appareils électroniques légaux pour Internet à domicile.