Boxpark en pourparlers pour obtenir des investissements pour des plans d’expansion rapide

Boxpark a révélé plus de détails sur ses plans d’expansion ambitieux en confirmant qu’il était en «négociations avancées» avec des partenaires d’investissement pour une injection de liquidités pour le conduire.

La société immobilière de détail – connue pour héberger des détaillants indépendants et éphémères dans des conteneurs d’expédition rénovés – a déclaré qu’elle prévoyait d’annoncer un partenaire d’investissement ce printemps après avoir passé des mois à la recherche de nouveaux fonds.

Boxpark a déclaré que sa stratégie d’expansion impliquera le lancement de son premier plus petit site BoxHall, qui comptera entre six et 12 vendeurs de produits alimentaires, à Londres l’année prochaine.

Il lancera également un site BoxOffice en dehors de Londres, qui intégrera un espace de coworking avec ses unités de vente au détail et de restauration plus traditionnelles.

En août de l’année dernière, Boxpark a annoncé son intention d’ouvrir 10 sites au cours des cinq prochaines années dans le cadre d’une stratégie de croissance qui se concentrera sur son expansion en dehors de Londres.

Il avait déjà soumis des plans à Brighton pour son premier site en dehors de la capitale, et des emplacements supplémentaires à Cardiff, Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, Édimbourg et Glasgow ont depuis été réservés à de nouvelles ouvertures potentielles.

Plus tôt cette semaine, Boxpark a déclaré que les ventes avaient augmenté de 58% pour atteindre 12,5 millions de livres sterling au cours de la dernière année complète, jusqu’en avril 2019, soutenues par le lancement de Boxpark Wembley – son troisième site – en décembre 2018.

Pendant ce temps, il a déclaré que les bénéfices nets avaient augmenté de 22% pour atteindre 1,6 million de livres sterling pour l’année.

Au cours de la dernière année, l’entreprise a également rapidement élargi son équipe, avec un effectif passant de 44 à 110 employés au cours de la période.

“Nous sommes ravis de nos échanges au cours de la dernière année, et notre croissance constante d’une année sur l’autre prouve que notre transition stratégique vers les événements et les initiatives axées sur les loisirs a généré de solides résultats financiers”, a déclaré le directeur général Roger Wade.

«Boxpark a été le pionnier du concept de pop-up retail et est désormais devenu l’un des principaux innovateurs dans les secteurs de la vente au détail, des loisirs et de l’alimentation et des boissons.

“Mais nous n’avons pas le temps de nous reposer sur nos lauriers – nous continuons à rechercher des opportunités d’expansion.”

