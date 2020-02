Boxpark va s’étendre en dehors de Londres après que les bénéfices atteignent 1,6 million de livres

L’entreprise est également proche d’obtenir de nouveaux investissements pour soutenir ses plans d’expansion

// Les bénéfices de Boxpark augmentent de 22% à 1,6 million de livres sterling l’an dernier

// Chiffre d’affaires en hausse de 58% à 12,5 M £

// Le Retail Park a dévoilé son projet d’extension à l’extérieur de Londres

Boxpark a enregistré une hausse de ses bénéfices et cherche à se développer en dehors de Londres.

Le parc commercial a enregistré une augmentation de son bénéfice net de 22% à 1,6 million de livres sterling l’année dernière, tandis que le chiffre d’affaires a augmenté de 58% à 12,5 millions de livres sterling, a rapporté City AM.

Boxpark a déclaré que ses performances avaient été améliorées au cours de la période grâce à l’ouverture d’un nouveau site à Wembley.

En août, le parc commercial a révélé qu’il avait l’intention d’ouvrir deux locaux par an pour les cinq prochaines années dans le but de renforcer sa présence dans chaque grande ville.

L’entreprise est également proche d’obtenir de nouveaux investissements pour soutenir ses plans d’expansion après avoir nommé le conseiller KPMG l’automne dernier.

Le fondateur et PDG de Boxpark, Roger Wade, a déclaré qu’il était en négociations avec un investisseur privilégié et espérait conclure un accord au printemps.

Boxpark possède actuellement des succursales à Shoreditch et Croydon à Londres et vise à lancer de nouveaux formats tels que des «Boxhalls» et des «Boxoffices» plus petits.

M. Wade a déclaré que le marché cherchait à “reproduire” ce que Boxpark avait fait, mais qu’il était “excité” par le changement alors que l’entreprise continuait de progresser.

