Brave atteint 12 millions d’utilisateurs

Au milieu d’une scène mondiale plus qu’incertaine, des informations comme celle-ci font notre journée. Apparemment, le navigateur préféré du cryptoverse, Brave, a atteint 12,2 millions d’utilisateurs mensuels. Soulignant que le prix des BAT réaffirme le bon travail de l’entreprise.

Il semble que la poussière se dépose après le “lundi noir” hier. Les marchés internationaux traditionnels étudient toujours les dégâts de l’effondrement massif de lundi.

Tout n’est pas rouge sang

L’impact a affecté non seulement les indices boursiers du monde entier, mais également le marché de la cryptographie. L’effet Coronavirus 🦠, comme on l’appelait, grondait fortement aux oreilles de tous. Mais, tout n’est pas une nouvelle pessimiste, ni si Bitcoin peut ou non servir ce qui a été créé.

Au-delà du monde de la crypto dans notre écosystème, notre navigateur préféré, Brave, continue de créer son chemin à l’intérieur et à l’extérieur de la crypto.

Le PDG de Brave Browser, Brendan Eich, a annoncé hier le chiffre de 12,2 millions d’utilisateurs mensuels, avec 4 millions de visites quotidiennes. Soulignant que Brave a réussi à battre Chrome et Firefox à d’autres occasions.

Selon les statistiques révélées par son PDG, cela signifie que Brave a attiré environ 2 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 700 000 utilisateurs actifs quotidiens au cours des premiers mois de cette année 2020.

Ce navigateur cryptographique a une navigation anonyme pré-intégrée, qui ne recueille pas de données utilisateur à vendre au plus offrant. Contrairement à certains moteurs de recherche de marché traditionnels. De plus, il dispose d’un portefeuille cryptographique intégré.

Et comme si cela ne suffisait pas, il a son plan de récompenses appelé “Brave Rewards”. Qui est déjà disponible pour iOS et Android.

Ce plan est de gagner un revenu en observant les publicités. Ces récompenses sont obtenues avec le jeton d’attention de base (BAT) altcoin, qui occupe actuellement la 30e position sur le marché de la cryptographie.

De nombreuses améliorations viendront à Brave

Le navigateur crypto a vu son nombre d’utilisateurs et leur confiance monter en flèche l’année dernière grâce à Brave Rewards. Maintenant que cette fonctionnalité est pleinement opérationnelle, Brave a commencé à pointer vers d’autres améliorations.

Brave a récemment annoncé les prochains outils de confidentialité. Le jour où le jalon que nous avons déjà mentionné a été annoncé, la société a également indiqué qu’elle commencerait à mettre en œuvre une amélioration de la sécurité, axée sur la protection des empreintes digitales de leurs utilisateurs.

Il vous permettra également de retirer votre BAT gagné en voyant les publicités plus facilement. Parce qu’ils ont conclu un partenariat avec Uphold, avec lui la création d’une carte de débit soutenue par vos cryptos. Notez que cette carte fonctionne avec d’autres ressources disponibles dans Uphold.

Cela garantit que les MTD peuvent enfin être acquises et dépensées beaucoup plus facilement, ce qui aurait un impact positif sur leur prix.

Le prix des MTD augmente grâce à Brave

Bien que le cryptoverse ait été peint en rouge sang lundi, la crypto qui prend en charge le projet Brave avait un comportement stable, il a même été vu augmenter pendant la journée.

Comportement des BAT par les actions Brave – Source: CoinMarketCap

On constate que le comportement des MTD a été particulièrement stable. Cet altcoin a atteint son minimum annuel le 9 mars à 0,181 $. Mais, cette nouvelle nouvelle semble lui avoir valu une attention renouvelée.

Bien que le monde ait paniqué hier, le crypto a pu récupérer plus de 10%. Cela en fait l’un des rares gagnants, non seulement dans le cryptoverse mais sur la planète en général.

Un excellent chemin à parcourir

Bien que ce soient des figures incroyables; Il reste encore beaucoup à faire dans le navigateur de l’écosystème cryptographique. Les chiffres de Google Chrome sont de 310 millions par mois, tandis que Firefox d’environ 250.

Bien sûr, Brave n’a que quelques années. Mais quel navigateur utilisez-vous? Autorisez-vous toujours Chrome ou tout autre navigateur à gagner de l’argent avec vos informations? Ou êtes-vous prêt à gagner de l’argent en décidant si vous voulez voir une annonce ou non? Il est temps de soutenir toute bonne idée de notre cryptoverse.

