Brave et Binance s’associent pour échanger des crypto-monnaies

Binance a récemment publié une déclaration annonçant son alliance avec Brave Software, et elle est très pratique pour les commerçants de crypto-monnaie. Le nouveau partenariat entre Brave et Binance envisage l’intégration d’un widget Binance dans le navigateur Brave.

Pour ceux qui ne le savent pas, Brave est un navigateur qui combine la confidentialité avec une plate-forme de publicité numérique basée sur Blockchain. Pour sa part, Binance est la société mondiale de blockchain derrière le plus grand échange de crypto-monnaie au monde par volume d’échanges et d’utilisateurs.

En quoi ce partenariat entre Brave et Binance est-il innovant?

Le partenariat entre Brave et l’échange a été créé pour permettre aux utilisateurs de navigateurs Brave d’échanger des crypto-monnaies via Binance sans entrave. Ainsi, le nouveau widget Binance dans le navigateur de bureau Brave en fait le seul navigateur qui offre des fonctionnalités intégrées pour acheter et échanger des crypto-monnaies.

Avec cela, les utilisateurs Brave peuvent accéder aux sites Binance.com et Binance.US, acheter et vendre des crypto-monnaies, afficher les soldes des actifs et obtenir des adresses de dépôt sans avoir à quitter le navigateur.

De plus, le widget Binance est intégré à Brave et n’est pas intégré à distance, préservant la confidentialité des utilisateurs.

L’association entre le navigateur et l’échange rend le processus de changement des crypto-monnaies simple et fluide. C’est ce que Brendan Eich, PDG et co-fondateur de Brave, a déclaré. “En apportant un échange leader comme Binance directement au navigateur, Brave permet (…) aux utilisateurs d’effectuer facilement des transactions.”

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a dit quelques mots similaires. “Le widget Binance dans le navigateur de Brave axé sur la confidentialité crée un moyen plus sûr d’acheter et de vendre des crypto-monnaies.”

Quand cette option sera-t-elle disponible?

Une première version de cette nouvelle fonctionnalité est disponible aujourd’hui dans la version de bureau de Brave Nightly, et sera disponible pour la disponibilité générale du bureau en avril. Par conséquent, les fruits de l’association entre les deux pourraient être vus bientôt.

De même, ceux qui dirigent l’association entre le navigateur et Binance ont déclaré que le widget sera activé par défaut, mais les utilisateurs peuvent le désactiver et le masquer directement s’ils le souhaitent. La disponibilité sur les plateformes mobiles sera annoncée à une date ultérieure.

Plus de détails sur Brave Software

L’idée derrière Brave est bénéfique pour tous ceux qui ont un enjeu Web ouvert et sont fatigués de donner de la vie privée aux intermédiaires ad tech.

Le navigateur compte actuellement plus de 12 millions d’utilisateurs actifs par mois et plus de 500 000 éditeurs vérifiés. Brave Software a été cofondé par Brendan Eich, créateur de JavaScript et co-fondateur de Mozilla, et Brian Bondy, anciennement de la Khan Academy et de Mozilla.

