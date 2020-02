BRC Learning Live – Retail Gazette

BRC LEARNING LIVE EST CONÇU POUR SOUTENIR LES LEADERS DES RH ET DES ÉQUIPES PILOTER LA TRANSFORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE – À LA PERCEPTION ET À L’ÉCHELLE.

Une transformation spectaculaire et rapide secoue l’industrie du commerce de détail. Les détaillants qui n’ont pas réagi assez rapidement aux changements de comportement et d’attentes des consommateurs – entraînés par les nouvelles technologies numériques et les innovations – ont tout simplement disparu de la carte.

La restructuration fondamentale de notre industrie déclenche un changement sismique dans la main-d’œuvre du commerce de détail. Le commerce de détail supprime des emplois à un rythme sans précédent et le moins de rôles qui restent, ou qui sont créés, nécessitent un tout nouvel ensemble de compétences et de capacités.

Les détaillants doivent restructurer et recycler rapidement leur main-d’œuvre pour suivre le rythme et maintenir un avantage concurrentiel face à cette nouvelle réalité. Ceux qui ne survivent pas ne survivront pas.

Avec des détaillants de premier plan et des experts de l’industrie, nous vous aiderons à trouver une voie claire à suivre. Un sondage d’audience en temps réel et des questions-réponses intégrés à nos tables rondes du soir vous assureront d’obtenir les réponses dont vous avez besoin pour reprendre votre entreprise.

POURQUOI ASSISTER?

1) ESSENTIEL POUR LES PROFESSIONNELS DES RH

Responsable du changement organisationnel, de la gestion des effectifs, de l’acquisition de talents, de la formation, de l’apprentissage et du développement, de la rétention des talents.

• Aperçu clair des rôles et des compétences nécessaires – et des tendances à plus long terme

• Stratégies pour stimuler et intégrer la transformation de votre personnel

• Des moyens efficaces pour identifier et combler vos lacunes en matière de compétences

• Dernières réflexions et approches sur le recrutement et la rétention

2) AVANTAGEUX POUR LES CHEFS D’ÉQUIPE ET LES GESTIONNAIRES

• Aperçu des rôles perdus et créés dans votre région

• Compréhension des compétences dont vous aurez besoin dans votre équipe

• Conseils sur la meilleure façon de perfectionner les membres de votre équipe

• Où trouver les personnes dont vous avez besoin

QUAND: 10 mars 2020, 17h30 – 20h30

OÙ: America Square Conference Centre, Londres EC3N 2LB

SITE INTERNET: https://brc.org.uk/events/brc-learning-live/