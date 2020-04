BRC nomme Tony DeNunzio comme nouveau président

Tony DeNunzio, nouveau président du BRC, compte plus de 25 ans d’expérience dans le commerce de détail au Royaume-Uni et à l’étranger. // British Retail Consortium nomme Tony DeNunzio au poste de nouveau président // Il succède à Richard Pennycook, dont le mandat prend fin le 20 mai

Le BRC a annoncé la nomination de Tony DeNunzio comme nouveau président.

Il succédera à Richard Pennycook dont le mandat prendra fin le 20 mai.

DeNunzio a plus de 25 ans d’expérience dans le commerce de détail au Royaume-Uni et à l’international, couvrant les secteurs de l’alimentation, de la mode, des grands magasins, du bricolage et de la vente au détail spécialisée.

Il est un ancien président et chef de la direction d’Asda, directeur non exécutif d’Alliance Boots et président de Pets at Home, et est actuellement vice-président et directeur indépendant principal de Dixons Carphone plc et conseiller principal de Kohlberg, Kravis, Roberts & Co .

Au BRC, DeNunzio travaillera avec le PDG Helen Dickinson alors que l’organisation commerciale continue de soutenir l’industrie pendant la crise des coronavirus.

«Le coronavirus a été un choc massif pour l’industrie. Ses effets se poursuivent et créent un énorme fardeau pour les commerces de détail et une menace pour les nombreux emplois qu’ils fournissent », a déclaré DeNunzio.

«Il n’y a jamais eu de moment plus important pour une voix collective de l’industrie, pour travailler avec le gouvernement et d’autres parties prenantes pour soutenir l’industrie pendant la crise et la voir jouer son rôle dans la reprise de l’économie dans son ensemble.

«Le BRC a joué un rôle essentiel au cours des dernières semaines en représentant les intérêts de tous les détaillants sur un large éventail de sujets critiques.

«Par exemple, il a contribué à sécuriser les mouvements du gouvernement pour accroître l’efficacité des chaînes d’approvisionnement pour les produits alimentaires et pharmaceutiques, et pour fournir un soutien à l’ensemble de l’industrie.

«J’ai hâte de travailler avec eux aux prochaines étapes de cette entreprise.»

Dickinson a déclaré: «Tony rejoint le BRC à un moment crucial pour le commerce de détail et j’ai hâte de travailler avec lui alors que nous continuons à faire face aux effets de la crise et aux défis auxquels nous serons confrontés alors que les restrictions de santé publique commencent à être levées et que les détaillants obtiennent retour à livrer pour leurs clients à nouveau.

«Je tiens à remercier Richard Pennycook pour son excellent soutien au cours des deux dernières années, en particulier pendant la crise des coronavirus, et rendre hommage à son leadership.

«Pendant ce temps, nous avons lancé BRC Learning, nous sommes imposés comme une voix de premier plan sur le Brexit et la politique commerciale, et nous avons investi dans l’amélioration de notre offre, en mettant la valeur des membres au cœur de tout ce que nous faisons et en nous aidant à accueillir plus de 30 nouvelles entreprises de vente au détail dans adhésion.”

Pennycook a déclaré: «Ce fut un privilège d’avoir été président et je souhaite à Tony plein succès dans ce rôle important.

«Je sais qu’il fournira d’excellents conseils à Helen et à son équipe alors qu’ils se lancent dans une nouvelle phase de l’évolution de l’entreprise et cherchent à renforcer davantage la réputation de l’industrie auprès du gouvernement et à apporter des changements de politique indispensables.»

