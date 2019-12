BRC prévient que l'allégement des tarifs de détail de 320 millions de livres sterling n'est «qu'un autre plâtre collant»

// Le discours de la Reine correspond aux plans du manifeste des conservateurs en matière d'allégement des tarifs de vente au détail

// L'impôt sur les avantages fiscaux sera mis en œuvre dans plus de 400 000 propriétés commerciales dont la valeur imposable est inférieure à 51 000 £

// Le BRC avertit que les mesures ne sont «qu'un autre enduit collant» pour lutter contre les problèmes auxquels fait face la rue principale

Le discours de la Reine jeudi a détaillé les plans visant à augmenter la remise au détail sur les taux d'un tiers à 50%.

Cela porte la remise à 320 millions de livres sterling pour des milliers de magasins, pubs et restaurants à travers l'Angleterre et le Pays de Galles dans l'espoir de sauver les rues commerçantes assiégées luttant contre les fermetures de magasins et les administrations.

Cependant, le British Retail Consortium (BRC) a averti que la mesure n'était qu'un «enduit collant» pour s'attaquer aux véritables problèmes liés aux tarifs commerciaux.

«Nous nous félicitons de l'engagement continu envers un examen fondamental du système de tarifs des entreprises et aimerions que cela soit officialisé dans le prochain budget», a déclaré la chef de la direction de BRC, Helen Dickinson.

«Cela aiderait beaucoup plus à soulager les rues en difficulté et à protéger les emplois et les collectivités que les remises à court terme qui ne toucheront que certaines entreprises, mais pas toutes.»

«La remise sur les tarifs de détail est juste un autre plâtre collant qui évite la véritable crise à laquelle sont confrontées les rues principales, en particulier dans les zones vulnérables de l'Angleterre qui souffrent déjà d'années de déclin économique et de baisse des loyers.

"Cependant, il est bon de voir l'engagement de ramener la législation sur la réévaluation qui aidera les factures des tarifs des entreprises à refléter plus précisément les loyers qu'ils paient. Cela doit être fait de toute urgence », a-t-elle ajouté.

L'allégement fiscal sera mis en œuvre dans plus de 400 000 propriétés commerciales dont la valeur imposable est inférieure à 51 000 £.

Les détails du gouvernement devraient être révélés plus en détail lors du budget de l'année prochaine, parallèlement à une révision du régime tarifaire actuel.

