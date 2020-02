BRC s’associe à Time to Change pour lancer une boîte à outils sur la santé mentale

La nouvelle boîte à outils permet au personnel du commerce de détail de détecter les signes de maladie mentale et les encourage à éliminer les obstacles et la stigmatisation.

// Le BRC et Time to Change lancent une boîte à outils pour lutter contre la santé mentale dans le commerce de détail

// Les problèmes de santé mentale touchent 1 travailleur sur 6 chaque année et sont la principale cause d’absence pour maladie

// La formation aux premiers secours en santé mentale est une façon pour les détaillants de s’attaquer à ce problème

Le BRC s’est associé à Time to Change pour lancer une nouvelle boîte à outils qui vise à aider les détaillants à mettre en œuvre une variété de stratégies de santé mentale en milieu de travail.

La boîte à outils du bien-être mental pour le secteur de la vente au détail fournit des conseils sur la façon de mettre en œuvre diverses stratégies, telles que l’amélioration des connaissances en santé mentale des employés et la formation d’un groupe de secouristes mentaux.

Il comprend également une série d’études de cas pour démontrer le succès de ces approches dans le commerce de détail.

LIRE LA SUITE: Les détaillants soutiennent la Journée mondiale de la santé mentale

Pendant ce temps, la formation aux premiers secours en santé mentale donne aux gens les compétences dont ils ont besoin pour assurer leur bien-être et celui des autres.

Les cours de formation de la boîte à outils permettent au personnel du commerce de détail de remarquer des signes de maladie mentale et les encouragent à briser les barrières, à écouter sans porter de jugement et à indiquer comment soutenir le rétablissement.

Le BRC a déclaré qu’un employé sur six a des problèmes de santé mentale au travail et que beaucoup souffrent en silence.

Ils ont ajouté qu’en mettant en œuvre les stratégies dans leur nouvelle boîte à outils, les détaillants peuvent ouvrir des conversations importantes et renverser ce tabou.

Le BRC a déclaré qu’il travaillait avec les militants de Time to Change sur la boîte à outils, ainsi que RetailTrust, un organisme de bienfaisance offrant un soutien sur le bien-être émotionnel, physique, professionnel et financier dans l’industrie.

“Nous sommes ravis de lancer cette boîte à outils avec Time to Change et sommes convaincus qu’elle sera une aide utile pour de nombreux détaillants qui cherchent à mettre en œuvre une stratégie de santé mentale et à améliorer le bien-être plus largement”, a déclaré Helen Dickinson, directrice générale de BRC.

«Il y a une stigmatisation autour de la santé mentale, en particulier sur le lieu de travail.

«Nous espérons que cette boîte à outils aidera les détaillants à continuer de développer un environnement plus ouvert et plus acceptant et à empêcher ceux qui ont des problèmes de santé mentale de souffrir en silence.»

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette