Brexit: comment va évoluer l’économie britannique en 2020

Le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’Union européenne, même si les liens économiques resteront inchangés jusqu’au 31 décembre 2020. Quelle est la santé du Royaume-Uni et quelles sont ses perspectives de croissance pour cette année? Les prévisions des institutions internationales et de la banque centrale britannique peuvent aider à filtrer le bruit et à se faire une meilleure idée de la situation.

Les dernières données officielles sur Pil La Grande-Bretagne, rappelons-le, est celle relative au troisième trimestre de l’année dernière, qui a vu l’économie britannique gagner 0,3% sur une base mensuelle et 1% sur une base annuelle (après un chiffre négatif au deuxième trimestre). En attendant de savoir comment s’est terminée 2019, voici les perspectives des plus importants observateurs internationaux et britanniques.

Les dernières prévisions de la Banque d’Angleterre

Les dernières prévisions, par ordre chronologique, ont été fournies le 30 janvier par Banque d’Angleterre, qui a révisé à la baisse ses prévisions de PIB britannique. Selon la BoE, la croissance du pays s’arrêtera à 0,8% en 2020, 4 décimales de moins que la précédente prévision de novembre (+1,2%).

En 2021, la Banque d’Angleterre prévoit une reprise de + 1,4% et en 2022 une accélération de 1,7%. Les prévisions précédentes étaient respectivement plus positives, respectivement + 1,8% et + 2%. Les analyses de la BoE reposent sur l’hypothèse qu’au début de 2021 “un traité de libre-échange approfondi entre le Royaume-Uni et l’Union européenne”. Les grandes lignes de ce traité feront l’objet de négociations qui débuteront immédiatement après l’exécution du Brexit.

Des institutions internationales plus optimistes

La dernière institution à mettre à jour les estimations était Fonds monétaire international, qui, conformément aux prévisions publiées en octobre dernier, prévoyait une croissance de 1,4% pour le Royaume-Uni en 2020, une décimale au-dessus des prévisions de croissance pour la zone euro. En 2021, le rythme passerait à 1,5%.

Auparavant, même le Commission européenne, dans ses prévisions économiques de novembre 2019, a vu une croissance britannique1,4% en 2020 et en 2021. Un taux de croissance qui, pour l’année en cours, serait supérieur de deux décimales à la prévision moyenne pour la zone euro.

Toujours en novembre, le Prévisions des perspectives économiques de l’OCDE, selon laquelle le Royaume-Uni rencontrerait un croissance de 1% en 2020, en ligne avec celle attendue pour la zone euro. Un ralentissement de deux décimales par rapport à la croissance attendue par l’OCDE pour 2019 en grande partie du fait d’une variation négative des stocks. En 2021, l’OCDE estime la croissance britannique à 1,2%.