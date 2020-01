Brexit: compte à rebours du divorce de Londres. Et maintenant, que se passe-t-il?

Alors qu’il reste un peu plus de dix jours au jour J de la Brexit, il y a encore beaucoup de questions sur le divorce entre Bruxelles et Londres. Parmi les problèmes à résoudre figure celui des règles commerciales. Le Chancelier de l’Échiquier, Sajid Javid, Il y a quelques jours, il était clair sur ce point: l’impact sera inévitable, “il n’y aura pas d’alignement sur les règles de l’UE” et les entreprises britanniques “devront s’adapter aux nouvelles mesures”.

Par conséquent, la stratégie de Londres de vouloir jouer ses intérêts à l’échelle mondiale semble de plus en plus claire, se libérant une fois pour toutes d’un projet, le projet européen, qu’il considère non seulement comme un obstacle sur le front de la croissance mais qu’il considère également comme n’ayant pas réussi à niveau politique.

Peu après le divorce, Londres entamera donc une phase intense de négociations pour parvenir à des accords commerciaux et financiers avec l’ensemble Commonwealth, mais aussi avec les principaux acteurs asiatiques, le Japon, la Corée du Sud et la Chine en tête.

Johnson s’adressera à la nation le 31 janvier

Le commerce n’est qu’un des thèmes qui refait surface pour ponctuer la constellation qui est le «work in progress» du choix britannique de quitter leUnion européenne, en regardant l’échéance du 31 janvier pour laquelle la seule certitude semble être l’émergence d’un calendrier précis des célébrations recherché par le Premier ministre Boris Johnson: le Premier ministre entend parler à la nation et, le 31 au soir, il prononcera un discours “spécial” »Pour marquer le passage historique.

Cette fois sur la façade de Downing Street une énorme horloge sera projetée pour marquer le compte à rebours jusqu’à 23 heures (minuit à Bruxelles), en l’absence de la grève de Big Ben qui aurait tant plu à Boris, mais qui était actuellement bloquée pour cause de coût.

Les prochaines étapes

En plus de conclure de nouveaux accords commerciaux avec les zones économiques les plus importantes de la planète, la Grande-Bretagne, comme dans tout divorce respectable, se prépare également à définir les accords de séparation avec Bruxelles. A partir du 1er février, le deuxième chapitre de ce passage inédit dans l’histoire de l’intégration européenne sera considéré comme ouvert: les 27 se préparent à deuxième phase des négociations avec Londres sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE, au moment où elle entre période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle les Britanniques continueront d’appliquer les règles européennes. Si aucun accord commercial n’a été conclu et ratifié d’ici la fin de l’année, le Royaume-Uni doit faire face à la perspective de tarifs douaniers sur les exportations vers l’UE.