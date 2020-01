Brexit: les Britanniques abandonnent leurs amarres, couverture de The Economist

“Vers l’inconnu“: C’est la couverture choisie par l’hebdomadaire britannique The Economist le jour qui marque l’adieu officiel du Royaume-Uni par l’Union européenne. Le pas le plus important a ainsi été franchi depuis le référendum de juin 2016, qui a ébranlé toute l’Europe avec un résultat que peu croyaient vraiment possible.

Mais ce n’est pas le dernier acte. En fait, peu de choses changeront à partir de l’heure X, fixée à 23 heures le 31 janvier. Une grande partie des relations commerciales et des règles relatives à la circulation des personnes resteront inchangées jusqu’au 31 décembre 2020.

Au cours des prochains mois, le gouvernement britannique et les États membres de l’UE tenteront de forger un nouveau traité régissant les relations futures entre les deux régions. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, est convaincu que ce court laps de temps sera suffisant pour conclure un accord bénéfique pour le Royaume-Uni (bien que les négociations de ce type prennent normalement des années, comme le montrent les cas de l’AECG avec le Canada ou du Ttip with utilisation).

Après le Brexit, ce qui a changé depuis février

À partir de ce soir (31 janvier), le Royaume-Uni cesse d’être officiellement membre de l’Union européenne, même si tous les accords actifs jusqu’à présent restent en vigueur d’un point de vue économique et commercial. Jusqu’au 31 décembre, le Royaume-Uni restera dans l’union douanière, appliquant les mêmes droits aux importations en provenance des pays tiers et garantissant le libre accès aux marchandises européennes (et vice versa). Rien ne change pour la circulation des personnes, dans les droits mutuels des citoyens britanniques et européens sur leurs territoires nationaux respectifs.

Le changement plus visible dans un avenir immédiat, il sera politique. En effet, la délégation des députés britanniques abandonnera Bruxelles et, à partir du Brexit, le Royaume-Uni ne pourra plus faire entendre sa voix au sein des institutions communautaires.

Deuxième point encore plus important: une fois le bloc européen parti, le Royaume-Uni aura à nouveau les mains libres pour mener des négociations commerciales avec d’autres pays et commencer une politique autonome sur ce front. Ce ne sera pas un changement immédiatement visible, car des mois ou des années pourraient s’écouler avant que le Royaume-Uni puisse finaliser de nouveaux accords – à commencer par celui très attendu avec les États-Unis. Aussi pour cette raison, le moment du Brexit, plus qu’une conclusion, ressemble à un nouveau départ.

The Economist: l’Angleterre redémarre du libéralisme

“L’avenir de la Grande-Bretagne est plein d’incertitudes”, écrit l’économiste dans son éditorial consacré au Brexit, “ne fait plus partie d’un des grands blocs mondiaux, il doit trouver un nouveau rôle dans le monde. Séparées des tensions au sein de l’Union, ses nations doivent trouver de nouveaux logements. Ébranlé par les arguments durs du Brexit, le Royaume-Uni doit réparer son contrat social usé. Les difficultés ne doivent pas être sous-estimées – conclut le magazine – mais lorsque la Grande-Bretagne a précédemment repris son cours, en 1945 et 1979, les choix qu’elle a faits ont contribué à remodeler le monde. Il devrait viser à recommencer. “

Le magazine britannique suggère au Premier ministre Johnson, qu’après avoir dirigé la campagne référendaire sur le Brexit, il est désormais aux commandes du pays dans cette étape cruciale, pour refonder sa stratégie sur le plus traditionnel des concepts anglo-saxons: le libéralisme.

“Au niveau national, le libéralisme signifie ouvrir le système à tous”, écrit l’économiste, “à la base du vote sur le Brexit était le mécontentement justifié par l’idée d’être dans un système économique qui, tout en faisant semblant d’être ouvert, il est en réalité basé sur le clientélisme, géré par et au profit d’une élite lucide et impénétrable “.

Pour retrouver un consensus sur l’ouverture internationale, Johnson devrait rendre effective une plus grande inclusion des provinces britanniques coupées de la richesse de Londres.

“Cela signifie”, selon le magazine, “encourager la mobilité sociale en dépensant plus d’argent pour les premières années de l’enfance, en permettant la construction de plus de maisons pour que les jeunes puissent avoir des logements décents, en mettant en œuvre une politique de concurrence énergique pour maintenir les opérateurs historiques sous pression et construisent des routes et des voies ferrées dans des zones qui ont peu évolué au fil des ans. “