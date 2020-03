Brexit: les conséquences de la vente au détail

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE le 31 janvier.

Depuis que le Royaume-Uni a voté en faveur, bien qu’à une faible majorité de 52%, de quitter l’UE en juin 2016, le Brexit est devenu un élément permanent des gros titres des médias – ainsi que de nombreuses conversations avec des amis et la famille.

Maintenant que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE depuis un peu plus d’un mois, le Brexit n’est toujours pas complètement terminé.

Les détaillants se demandent ce que cela signifie réellement. Pour l’instant, cela signifie simplement que le Royaume-Uni n’est pas représenté au Parlement européen. Le Royaume-Uni est dans une période de transition de 11 mois et, pendant ce temps, il reste dans l’union douanière et doit toujours se conformer aux règles de l’UE.

Au cours de cette période de transition, un accord commercial avec l’UE est sur la liste des choses à faire, de sorte que les détaillants peuvent déterminer comment poursuivre leurs échanges avec le Royaume-Uni, et vice versa. Le gouvernement a déclaré qu’il n’y aurait pas de prolongation à ce sujet et que si aucun accord commercial n’était conclu d’ici la fin de 2020, les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) seraient mises en œuvre. Il en résulterait des tarifs sur les exportations vers l’UE et des contrôles douaniers aux frontières.

Les prix pourraient augmenter si les tarifs sur les aliments importés de l’UE entraient en vigueur

Les dangers pour les détaillants britanniques ont été bien documentés par le BRC. Le mois dernier, le groupe de pression de l’industrie a déclaré que «sans accord pragmatique, les consommateurs sont confrontés à des coûts plus élevés et à une disponibilité réduite des marchandises». Le BRC a également appelé à des solutions sur les futurs contrôles de conformité et réglementaires qui s’appliqueront une fois la période de transition terminée à partir de janvier 2021.

“Près de 80% de tous les aliments importés par les détaillants britanniques proviennent de l’UE, ce qui rend la négociation avec l’UE particulièrement importante pour ces produits essentiels”, a déclaré le BRC.

«La plupart de ces opérations passent par Douvres et Folkestone, les plus grands ports roll-on / roll-off du Royaume-Uni, qui traitent chaque jour près de 7 000 camions.»

Malgré les craintes, le professeur Steve McCabe, professeur à l’Université de Birmingham City, pense que «rien de dramatique n’est attendu» – en raison de la période de transition. Cependant, il a déclaré que si de tels arrangements devaient être modifiés par la mise en œuvre de tarifs sur les produits alimentaires importés de l’UE, il pourrait y avoir une augmentation des prix.

«Près de 80% de tous les aliments importés par les détaillants britanniques proviennent de l’UE»

Phil McHugh, analyste en chef du marché de Currencies Direct, a accepté. Il a déclaré que les détaillants qui ne prennent pas de mesures pour atténuer le risque de change “ajouteront à leurs problèmes dans un environnement post-Brexit, car les négociations commerciales menacent actuellement les marges bénéficiaires en raison de l’augmentation des coûts d’importation”.

Cependant, selon McCabe, d’autres produits importés de l’extérieur de l’UE qui font partie de futurs accords commerciaux, en particulier les aliments en provenance des États-Unis, peuvent être moins chers, bien que certains craignent que les normes ne soient pas aussi strictes que celles requises dans l’UE.

“Il est possible que les négociations de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’UE aboutissent à un échec, ce qui signifierait que les tarifs sur une gamme de produits relèveraient des règles de l’Organisation mondiale du commerce”, a déclaré McCabe.

«Cela pourrait entraîner une altération généralisée de toute une gamme de produits.

«Dans les prochains mois, tout sera incertain. Le Brexit est loin d’être «terminé». »

L’un des principaux problèmes auxquels le commerce de détail sera probablement confronté à la suite du Brexit concerne la dotation en personnel.

La secrétaire à l’Intérieur récemment nommée Priti Patel a récemment fait la une des journaux a dévoilé le nouveau système d’immigration basé sur des points du gouvernement.

Le système – conçu pour limiter ce que le gouvernement appelle les «travailleurs peu qualifiés» de l’UE arrivant au Royaume-Uni après la fin de la libre circulation le 1er janvier 2021 – signifie que les futurs employés devront gagner au moins 70 points pour être éligibles. pour un visa de travail qualifié. Des points sont gagnés grâce à l’efficacité dans la langue anglaise, une offre d’emploi d’un employeur britannique approuvé, des exigences de salaire minimum, entre autres.

Un système de points existait auparavant, mais il ne concernait que les citoyens non européens et le système d’attribution des points était légèrement différent.

Patel a déclaré que «les employeurs devront s’adapter» au système au cours des 10 prochains mois, et que les détaillants doivent «abandonner la dépendance» à l’égard des travailleurs immigrés grâce à la «rétention du personnel» et «un investissement plus large dans la technologie et l’automatisation».

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a annoncé un nouveau système d’immigration basé sur des points à la mi-février

“Le commerce de détail est l’un des nombreux secteurs qui dépend de manière disproportionnée des employés internationaux, dont la majorité sont originaires de l’UE et qui ont précédemment pu entrer au Royaume-Uni sans visa ni exigence de qualifications particulières ou de compétences mesurables”, a déclaré Shara Pledger, un associé à Latitude Law.

«Cela ne veut pas dire que cette main-d’œuvre n’est pas qualifiée, mais simplement que le gouvernement ne la traite pas comme telle.

«Le système d’immigration basé sur des points du gouvernement devrait avoir un impact significatif sur le commerce de détail.

«Lorsque la libre circulation prendra fin et que la main-d’œuvre européenne et non européenne sera traitée de la même manière, les critères auront de profondes répercussions et risquent de provoquer d’énormes pénuries de compétences dans le commerce de détail où les rôles ont été largement occupés par des travailleurs européens.

«Ce que nous nous attendons donc à voir, c’est un écart croissant et grandissant entre ce que le commerce de détail requiert en termes de personnel et la disponibilité de personnes pour remplir ces rôles. Cela est susceptible de provoquer un véritable casse-tête pour les détaillants, dans ce qui est déjà une industrie volatile confrontée à un large éventail de défis.

“Le plus tôt les organisations de vente au détail peuvent commencer à se familiariser avec le système, mieux c’est.”

«Les détaillants peuvent désormais s’attendre à une difficulté à commercer avec les clients de l’UE et à des délais de livraison plus longs»

Kevin Murray, directeur général de l’agence de commerce numérique Greenlight, a déclaré: “Les détaillants peuvent désormais s’attendre à une difficulté à faire du commerce avec les clients de l’UE, à une augmentation des délais de livraison et à une diminution des transactions globales.”

«Bien que ces préoccupations ne puissent être entièrement résolues avant qu’une décision finale ne soit prise, les détaillants doivent prendre des mesures dès maintenant pour minimiser l’impact du Brexit.

«La date limite du 31 janvier étant derrière nous, les marques britanniques doivent commencer à envisager un avenir distinct de l’UE.

“L’avenir du Royaume-Uni après le Brexit a engendré une telle incertitude au cours des dernières années que de nombreux détaillants sont restés stagnants, principalement en raison de leur appréhension quant à ce qui va arriver.”

Murray a ajouté que les détaillants doivent comprendre leurs clients et faire passer leurs besoins en premier afin que leurs taux de rétention des consommateurs ne souffrent pas lorsqu’ils s’adaptent à un “environnement de vente au détail incertain et changeant”.

“Les besoins et les attentes des clients sont à un niveau record, tandis que la fidélité à la marque est relativement faible”, a-t-il déclaré.

«Les détaillants doivent continuer à offrir des expériences client exceptionnelles à tous les niveaux pour maintenir leur clientèle impliquée et satisfaite.»

Il a fait valoir que les détaillants doivent développer et évaluer leur chaîne en ligne pendant la «période de transition du Brexit» pour «assurer la stabilité».

Le fait que l’ONS ait constaté que la quantité de marchandises vendues au Royaume-Uni a augmenté de 0,9% en janvier, suggère qu’il y a eu quelque chose comme un “rebond de Boris” après les élections générales de décembre, en particulier après la chute des chiffres dans les mois précédant Noël.

L’année dernière a été caractérisée par la crise actuelle des restructurations d’entreprises, des fermetures de magasins et des suppressions d’emplois – toutes avec le Brexit comme l’une des principales raisons sous-jacentes – les détaillants n’ont donc pas été aussi surpris de terminer 2019 avec une baisse des ventes totales de 0,1% – la première fois que cela se produit depuis 1995.

Étant donné les vents contraires persistants de l’incertitude, il pourrait être hâtif de supposer que le barrage contre le secteur de la vente au détail a pris fin. On peut s’attendre à ce que les consommateurs restent prudents dans leurs dépenses, et les annonces faites dans le budget de ce mois pourraient avoir une incidence sur la santé globale du commerce de détail et sur le pouvoir d’achat des gens.

Le Royaume-Uni a toujours été un pays de commerce, et bien que le Brexit puisse présenter une multitude de défis, il ne changera pas son statut fondamental en tant que force commerciale puissante dans le monde.

