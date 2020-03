Brusaferro: “le virus ralentit mais les interdictions restent au moins jusqu’à Pâques”

Premiers signes d’espoir sur le front des coronavirus avec l’épidémie qui semble ralentir le rythme. Même si pour les interdictions il faudra attendre les données de Pâques. Après les vacances, nous comprendrons combien de temps nous devrons encore passer à la maison et combien de temps nos activités de production et commerciales, les écoles et les bureaux resteront fermés.

Pour le dire, dans une interview à la Repubblica, il est Silvio Brusaferro, président de l’Institut supérieur de la santé. Cela prévient:

“Même lorsque les cas de coronavirus tombent à zéro, la vie ne reviendra pas comme avant avant un certain temps. du moins jusqu’à ce qu’un vaccin ou un médicament soit trouvé efficace contre les maladies “. Brusaferro explique qu ‘”il y a un ralentissement. On assiste à un aplatissement de la courbe, il n’y a pas encore de signe de descente mais c’est mieux. Les mesures importantes qui ont été prises montrent leurs effets “.

Brusaferro réitère l’importance “d’arriver à Pâques et puis nous regardons les données pour déterminer comment procéder, l’évolution de l’épidémie doit être vue. Je ne peux pas être plus précis car il n’est pas possible de donner une réponse sèche sur ces questions, il faut voir l’évolution de l’épidémie. Cependant, la décision finale ne dépend pas de moi. “

«Nous devons observer une augmentation quotidienne des cas inférieure à celle des 24 heures précédentes pendant quelques jours consécutifs. Le nombre de nouvelles infections doit donc être considérablement réduit. Pour réaliser cette tendance – ajoute-t-il – il faut respecter les mesures gouvernementales et aussi prêter une isolement des positifs ou leurs contacts étroits. Le défi, d’une part, est certainement celui de garantir assistance hospitalière à ceux qui en ont besoin mais d’autre part c’est aussi celui de prenez soin de ceux qui ont peu de symptômes. Ces citoyens doivent procéder à l’isolement, à la maison ou dans un établissement protégé. “

A la réouverture, le président de l’Institut Supérieur de la Santé explique que “nous étudions cet aspect en ce moment, pour comprendre comment se déplacer une fois que la courbe est en descente. Malheureusement il n’y a pas d’exemples à suivre dans le monde, nous serons les premiers à faire une telle opération et nous étudions différents modèles. Le problème est de savoir quelles formes d’ouverture garantissent que la courbe ne recommence pas à croître. Bien sûr les réouvertures auront lieu progressivement et nous devrons nous organiser pour pouvoir intercepter rapidement toute nouvelle personne positive. Nous évaluons également une idée des Britanniques, celle de “stop and go”. Il prévoit d’ouvrir pendant un certain temps, puis de refermer. “

Enfin, Brusaferro parle de la possibilité d’évaluer la mesure de maintien à domicile de certaines catégories de personnes, peut-être en fonction de l’âge. «Nous parlons de personnes fragiles et âgées – explique-t-il – Nous devons les protéger, créer des réseaux de soutien et évaluer comment certaines mesures pourraient les affecter».