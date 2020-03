Bruxelles autorise la prolongation de la période d’application de la PAC

La Commission européenne a autorisé les pays de l’Union européenne à prolonger la période de demande d’aide au titre de la politique agricole commune (PAC) jusqu’au 15 juin, comme l’ont demandé l’Italie et, plus tard l’Espagne, en réponse à la «difficulté situation »posée par l’épidémie de coronavirus dans le bloc.

Plus précisément, le délai a un mois de retard, par rapport au 15 mai initialement prévu, et de l’avis de l’exécutif communautaire “cela donnera aux agriculteurs une plus grande flexibilité pour compléter leurs demandes en ces temps difficiles et sans précédent”.

La mesure bénéficiera aux agriculteurs et aux éleveurs éligibles à un soutien direct de la PAC dans tous les États membres de l’UE, bien que la décision de prolonger le délai doive être prise par les gouvernements nationaux.

Les producteurs européens doivent soumettre annuellement leurs demandes pour bénéficier de l’aide de la PAC et ce sont les autorités nationales qui étudient ces demandes et garantissent les contrôles nécessaires. Par la suite, les paiements sont distribués au niveau national ou régional.

Bruxelles répond ainsi à la demande que ce lundi a rendue publique le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, dans laquelle elle a demandé aux autorités communautaires d’autoriser le report d’un mois du délai de demande d’aide.

Récemment, la CE a annoncé un soutien financier de 80 millions d’euros au laboratoire allemand CureVac, après avoir rendu public que les États-Unis tentaient d’obtenir le droit exclusif d’un éventuel vaccin contre les coronavirus de cette société.

Comme Bruxelles l’a indiqué dans un communiqué, l’objectif de l’aide financière est d’approfondir le développement et la production d’un vaccin contre le COVID-19 en Europe.

Les 80 millions d’euros prendraient la forme d’une garantie de crédit de la Banque européenne d’investissement (BEI).

«Nous sommes déterminés à fournir à CureVac le financement dont il a besoin pour se plonger rapidement dans le développement et la production d’un vaccin contre le coronavirus. Je suis fier d’avoir des entreprises leaders comme CureVac dans l’Union européenne. Leur maison est ici, mais leurs vaccins profiteront à tous, en Europe et au-delà », a déclaré la présidente de la CE, Ursula von der Leyen.

Selon le dimanche “Welt am Sonntag”, les États-Unis utilisent de fortes incitations économiques pour que le laboratoire, basé dans la ville de Tübingen (sud de l’Allemagne) garantisse les États-Unis. le droit exclusif du vaccin.

Connexes

.