Bruxelles orpheline de contributions britanniques: et maintenant qui paie?

Pour le moment et jusqu’à fin 2020, le Brexit il n’a pas entraîné de changements majeurs entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Bien entendu, les parlementaires britanniques ont abandonné l’hémicycle de Bruxelles et de nouvelles négociations pour la définition des relations commerciales entre les deux zones économiques sont prêtes à commencer. Dans les couloirs du Parlement européen, cependant, la question la plus urgente tourne autour de l’argent.

Les contributions nettes que le Royaume-Uni a versées jusqu’à présent dans les coffres de Bruxelles et qui disparaîtront maintenant que le Brexit sera enfin terminé. L’équilibre entre les sommes versées chaque année par Londres et celles qu’elle a reçues de l’Union européenne était d’environ 7,8 milliards de livres sterling (9,3 milliards d’euros). Les dirigeants européens travaillent sur la façon de combler ce trou, ou combien réduire le budget pour récupérer les scores.

Aujourd’hui, jeudi 20 février, une “réunion d’urgence” s’est tenue entre les dirigeants de l’Union dont l’agenda prévoyait précisément la question du budget européen et comment l’organiser à la lumière de la baisse globale des contributions.. Le budget, qui est établi tous les sept ans, souffrirait d’un déficit de l’ordre de 60 à 75 milliards d’euros sur l’ensemble de son «cycle de vie» dû au Brexit. C’est ce qu’a déclaré un responsable européen qui a parlé d’anonymat au diffuseur Cnbc.

“La situation ne s’améliorera pas avec le temps“, A déclaré la source,” nous sommes confrontés à de nouveaux défis et priorités et les États membres ont une disponibilité budgétaire limitée; il faut donc du réalisme ».

Une négociation qui nous concerne de près

Probablement, la négociation du nouveau budget sera un bras de fer entre les membres qui reçoivent plus qu’ils ne paient et les Etats qui sont dans la situation inverse (parmi eux, l’Italie). L’adieu du Royaume-Uni et la réduction des contributions disponibles pour le budget européen pourraient suggérer une réduction des effectifs. Moins d’argent, moins de budget généreux. Si vous optez pour cette solution, cependant, le poids des adieux britanniques tomberait en plus grande proportion précisément sur ces pays, qui paient actuellement moins que ce qu’ils reçoivent de l’UE.

Ce groupe de 15 États membres, les soi-disant Amis de la cohésion, voit parmi ses rangs Espagne, Portugal, Grèce et Pologne. Les pays qui, d’une possible Fonds européens de cohésionnés pour aider les régions les plus reculées de l’Union, ils n’auraient qu’à perdre. Pour laisser les choses inchangées, en revanche, il faudrait augmenter les dépenses pour le budget de l’UE de tous les pays, avec des effets négatifs plus importants pour les contributeurs nets, qui reprendraient la part une fois payée par Londres.