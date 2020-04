Bruxelles prépare une assurance chômage européenne

La Commission européenne finalise sa proposition de créer une assurance chômage européenne qui contribue à atténuer l’impact économique de la pandémie de Covid-19 dans les pays de l’Union européenne, avec l’idée d’élargir l’éventail des options qui seront discutées mardi prochain par ministres des finances de la zone euro (Eurogroupe)

La mise en place d’un système de réassurance chômage au niveau communautaire est une demande du gouvernement espagnol et Bruxelles travaillait déjà pour présenter sa proposition tout au long de cette année. Cependant, la propagation du coronavirus et les ravages qu’il fait sur les marchés du travail de nombreux États membres ont accéléré les préparatifs.

L’idée du Community Executive est de présenter cette proposition cette semaine, confirmée par des sources communautaires, afin que l’Eurogroupe puisse évaluer cette option lors de sa réunion de mardi prochain. Les ministres doivent se mettre d’accord sur une réponse budgétaire à la pandémie avant la fin de la semaine prochaine, comme l’ont ordonné les chefs d’État et de gouvernement.

Le commissaire à l’économie, Paolo Gentiloni, a déjà confirmé que la Commission européenne cherchait des moyens d’aider les pays en difficulté lors de la conférence de presse après le dernier Eurogroupe, mais a reconnu qu’elle était confrontée au problème de trouver des fonds suffisants.

Pour résoudre cet obstacle, le Community Executive envisage la possibilité de lever des financements sur les marchés par l’émission d’obligations. Il utiliserait alors un système similaire à celui déjà mis en place lors de la crise financière, lorsque Bruxelles a prêté de l’argent à l’Irlande et au Portugal via le mécanisme européen de stabilité financière (ESFM), soulignent les mêmes sources.

Selon le «Financial Times», ce fonds commun de chômage compterait entre 80 000 et 100 000 millions d’euros et les obligations pour le financer seraient soutenues par des fonds communautaires non dépensés et également par des garanties des États membres. Par la suite, Bruxelles accorderait des prêts aux pays qui en feraient la demande.

Cette mesure sera discutée lors de la réunion du collège des commissaires qui aura lieu ce mercredi et, si elle reçoit le feu vert de leur part, elle sera présentée plus tard cette semaine.

Connexes

.