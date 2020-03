BTP ET BONOS. Plan de 750 milliards d’euros de la BCE.

Mercredi 18 mars 2020.

HEURES 22,00 – (Bloomberg)“La BCE doit présenter une déclaration audacieuse et crédible”il a dit Piet Christiansen, stratège en chef de Danske Bank de Copenhague, qui attend du Conseil des gouverneurs qu’il intensifie son assouplissement quantitatif et modifie les limites qu’il s’est lui-même imposées. “S’ils ne le font pas, je ne veux pas regarder les rendements des obligations d’État demain”.

L’alarme vient à la fin d’une journée difficile et compliquée, en particulier en ce qui concerne les obligations d’État italiennes. La propagation augmente. L’Italie est de retour sous l’attaque de la spéculation. L’écart avec les 10 ans allemands revient à 320 points. Un tel écart n’a pas été enregistré depuis l’automne 2018, depuis l’époque du conflit Europe-Italie, concernant la loi de stabilité qui allait être présentée par le gouvernement dirigé par Salvini et Di Maio.

La déclaration « Hallucinatoire » par Cristine Lagarde, gouverneure de la BCE, a ouvert la porte à l’attaque de la dette publique italienne et au-delà. Même les Bonos, les actions espagnoles, finissent sous pression.

L’Italie, déjà en guerre contre le coronavirus, est également appelée à lutter sur le plan financier. Une autre guerre, à laquelle il n’aurait jamais dû faire face.

HEURES 19h30

La BCE achète du BTP.

L’écart revient en dessous de 300.

Personne ne se fait d’illusions quant à la fin de la pression ici et beaucoup commencent à envisager demain avec appréhension.

21h20.

Le téléphone sonne. Je regarde l’affichage. Il s’agit d’Alessandro Plateroti, chroniqueur pour Sole24Ore. Nous entendons souvent parler de vous ces jours-ci. Presque toujours le soir. Nous échangeons des impressions, des considérations sur ce qui se passe.

“Je vous ai envoyé un e-mail – me dit-il – il y a les chiffres des enchères BTP d’aujourd’hui. Jetez-y un œil, je pense qu’il y a des données qui valent la peine d’être prises en compte ».

22 h 00

Le Conseil de la BCE se réunit d’urgence.

Le cri d’alarme vient du ministre français des Finances qui exhorte la BCE à agir rapidement et massivement pour sauver l’Italie.

D’après ce que l’on sait, Bruno Le Maire a “poussé” la Banque centrale européenne à tout mettre en œuvre pour atténuer la crise. “Tous les outils dont dispose la BCE devraient être utilisés et devraient être utilisés rapidement et massivement”dit-il.

Les options ouvertes à la BCE – selon les notes de l’agence Bloomberg – incluraient une baisse substantielle du taux d’intérêt et l’expansion du programme d’achat d’obligations.

Cela ouvrirait la voie àTMO. L ‘ Transactions monétaires directes et c’est le nom technique de ce qu’on appelle communément plan anti propagation.

Il s’agit de l’outil d’achat d’obligations le plus puissant de la BCE, qui lui permet d’acheter d’énormes montants de dette auprès de pays spécifiques. Cet outil est né du célèbre engagement de 2012 de l’ancien président Mario Draghi à faire “tout le nécessaire” pour sauver la monnaie unique.

HEURES 21h30

J’ouvre l’e-mail que Plateroti m’a envoyé. Ci-joint je trouve les cartes de trois BTP. C’est l’enchère d’échange qui a eu lieu le même jour. Dans les trois cas, il s’agit d’un BTP de sept ans. Le montant maximum proposé est de 4 milliards d’euros pour chaque titre.

Dans le premier cas:

Le taux initial est de 0,65%.

Le montant demandé 2711 milliards

Le montant attribué 2,088 milliards

Rendement brut 2,47%

Dans le second cas:

Le taux initial est de 1,85%.

Le montant demandé 639 millions

Le montant accordé 174 millions

Rendement brut 2,55%

Dans le troisième cas:

Le taux initial est de 1,45%.

Le montant demandé 1235 milliards

Le montant attribué 747 millions

Le rendement brut 2,58%

Alessandro Plateroti avait absolument raison. Il y avait quelque chose de mal. Par rapport aux demandes formulées par la Banque d’Italie pour chacun des trois titres, un montant attribué était bien inférieur au prix demandé. Dans l’ensemble, les trois titres d’environ

4 735 milliards requis environ avait été signé 3 milliards. Avec une différence de presque 2 milliards. Une quantité énorme.

HEURES 21,35

Je vous appelle Maurizio Mazziero. Lui de la dette publique italienne connaît tous les subtils plis. Son observatoire, son Mazziero Research est, après le Trésor, il représente la source la plus autorisée sur les titres de notre maison.

En un éclair, il explique tout. “Il ne serait pas logique, à un moment comme celui-ci, que la Banque d’Italie accepte cette situation – souligne-t-il – si aux enchères, ils n’ont pas augmenté les taux afin de couvrir le montant nécessaire à l’échange, évidemment ils sont sûrs que quelque part cet argent arrivera toujours ».

Quelques jours plus tôt.

Ignazio Visco, gouverneur de la Banca d’Italia, donne une interview à Bloomberg. Plus qu’une interview, c’est une déclaration d’intention, une déclaration très éloignée de celle de Lagarde. Voici quelques extraits (texte et vidéo sont disponibles sur le site de la Banca D’Italia):

… les politiques de la BCE seront adaptées aux circonstances … Je suis sûr qu’elles seront pleinement comprises lors de leur mise en service. De toute évidence, la première réponse à cette crise – qui est extrêmement grave – est la réponse des gouvernements. Les gouvernements ont tous les moyens de soutenir les revenus, le système de santé, les femmes et les hommes courageux qui sont engagés dans la lutte contre le virus et à qui vont notre reconnaissance et notre gratitude.

La politique monétaire a cependant la responsabilité d’intervenir avec le maximum d’énergie possible pour alléger le coût de la crise et surtout pour s’assurer qu’il n’y a pas de fragmentation du marché financier qui pourrait rendre la réponse moins rapide et plus difficile.

Que peut faire de plus la BCE et à quelle vitesse? Si le

La liquidation du marché se poursuit dans les BTP, les 120 milliards d’euros vous donnent-ils réellement la possibilité de charger à l’avance les achats de BTP?

Tout d’abord, il doit être clair que ce n’était pas le dernier mot. En fait, nous devons voir comment les choses se passent, quelle est la gravité des conséquences de la crise, qui sont clairement assez graves dans notre pays. Je pense, malheureusement, que les attentes ne sont pas favorables à l’ensemble de la zone euro. Si nécessaire, cependant, il y aura plusieurs actions …

À quelle vitesse cette charge frontale pourrait-elle aller? Si vous devez agir, pourraient-ils venir aujourd’hui? Nous essayons de comprendre à quelle vitesse et à quelle vitesse la BCE souhaite agir, si nécessaire.

Le programme vient d’être décidé et sera mis en œuvre dans les prochains jours. Nous avons déjà l’ancien programme en action, nous modulons nos achats au fur et à mesure du développement des marchés et, dans les prochains jours, la BCE mettra en œuvre les achats en cohérence avec cette augmentation de 120 milliards d’euros du programme de cette année . Rien ne peut être exclu pour l’avenir, nous le verrons: cela concerne à la fois les activités qui pourraient être achetées et les tarifs qui pourraient être établis.

Christine Lagarde a parlé de la flexibilité du programme QE: pourriez-vous nous donner des détails sur la façon dont cela pourrait être utilisé pour faire face aux tensions actuelles sur les titres italiens?

On pourrait parler d’obligations italiennes mais, en réalité, il faut parler de toutes les obligations qui seront achetées avec ce programme, non limitées aux obligations italiennes. Évidemment, nous pouvons voir des augmentations de rendements parce qu’il y a des craintes sur les marchés, parce qu’il y a une incertitude quant à la menace du virus et ainsi de suite, mais clairement ces augmentations seront contrastées, dans les BTP, Bonos, dans n’importe quelle juridiction.

Il doit être clair que la politique monétaire a ses responsabilités, mais ce n’est pas la seule politique à mettre en œuvre: elle est en réalité un complément aux décisions – décisions très importantes – qui seront prises ensemble par l’Union européenne et devront être si ambitieuses, audacieux et coordonné comme nous en avons discuté hier et écrit dans notre déclaration. Cependant, il ne fait aucun doute qu’il y a des mouvements dans la propagation causés par les craintes concernant les effets du coronavirus et que cela rendra notre approvisionnement en liquidités et les impulsions que nous donnons à l’économie plus difficiles.

La BCE peut-elle agir davantage sur le QE qui a déjà été discuté?

Nous avons discuté de beaucoup de choses. Les détails sont évidemment à définir, mais le montant de ce programme est différent de celui prévu précédemment – beaucoup plus gros je dirais. S’il y a eu une déception concernant les taux d’intérêt, le fait que nous n’ayons pas abaissé le taux de la facilité de dépôt doit être compris par rapport à une évaluation faite par beaucoup d’entre nous concernant l’efficacité relative qu’il peut fournir, étant donné que c’est déjà un demi-pour cent négatif. Encore une fois, cela n’est pas nécessairement exclu; nous en avons discuté et, pour le moment, il n’est pas nécessaire d’agir trop vite, alors que nous pouvons déjà acheter des obligations très rapidement et nous pouvons fournir de la liquidité à des conditions très favorables.

L’alarme:

“S’ils ne le font pas, je ne veux pas regarder les rendements des obligations d’État demain.”

Croyez-nous, nous ne voulons pas aller plus loin. Il n’y a pas d’autre occasion pour la BCE et pour l’Europe de prouver qu’elles sont des institutions crédibles.

Il faut un régime fiscal unique et flexible, il faut des euro-obligations, il faut de la cohésion.

Le coronavirus détruit les poumons d’un continent qui, du point de vue de l’unité politique, a atteint la situation extrême.

Le patient est en soins intensifs.

Le temps est-il écoulé?

HEURES 22,50

Nous publions comme reçu …

LA .

Annonce de la Banque centrale européenne

Programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP) 750 milliards d’euros

un nouveau programme d’achat de titres temporaires des secteurs public et privé pour contrer les graves risques pesant sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire

les achats seront effectués jusqu’à la fin de 2020 et comprendront toutes les catégories d’activités éligibles dans le cadre du programme d’achat d’actifs existant

indique que pour les achats de titres du secteur public, la répartition de référence entre les juridictions restera la clé de répartition du capital des banques centrales nationales.

déclare que, dans la mesure où certaines limites auto-imposées pourraient entraver les actions que la BCE doit accomplir pour remplir son mandat, le conseil des gouverneurs envisagera de les réexaminer dans la mesure nécessaire

a-t-il dit en même temps, les achats dans le cadre du nouveau PEPP se feront de manière flexible. cela permet des fluctuations dans la distribution des flux d’achat dans le temps, entre les classes d’actifs et entre les juridictions.

dit qu’une dérogation aux conditions d’éligibilité pour les titres émis par le gouvernement grec sera accordée pour les achats dans le cadre du PEPP.

déclare que le conseil des gouverneurs est pleinement disposé à accroître la taille de ses programmes d’achat d’actifs et à ajuster leur composition autant que nécessaire et pour la durée nécessaire

le Conseil des gouverneurs arrêtera les achats nets d’actifs dans le cadre du PEPP une fois la phase de crise du coronavirus covid-19 terminée, mais en tout cas pas avant la fin de l’année

prétend étendre la gamme des activités éligibles dans le cadre du programme d’achat du secteur des entreprises (CSPP) aux cartes commerciales non financières, rendant tous les articles commerciaux de qualité de crédit suffisante pouvant être achetés dans le cadre du CSPP

déclare que le conseil des gouverneurs de la BCE s’est engagé à jouer son rôle en soutenant tous les citoyens de la zone euro au cours de cette période extrêmement difficile

Nous le saurons demain.