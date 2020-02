Buck Street Market signe quatre nouveaux détaillants avant l’ouverture officielle

Vue d’artiste du Buck Street Market dans le nord de Londres, qui ouvrira officiellement ses portes début mars.

// Buck Street Market recrute quatre nouveaux détaillants pour rejoindre une gamme de 80 entreprises respectueuses de l’environnement

// Buck Street Market est près de Camden Market, dans le nord de Londres, et ouvrira début mars

// Les quatre nouveaux détaillants qui se joignent sont Londonworks, Sweyn Forkbeard, Dress Up Baby & To Home From London

Buck Street Market a annoncé la signature de quatre nouveaux détaillants rejoignant le programme, alors que la destination shopping du nord de Londres se prépare pour la grande ouverture le mois prochain.

Les derniers détaillants à rejoindre la gamme Buck Street Market comprennent le détaillant de mode de vie axé sur la durabilité Londonworks, la marque de soins pour hommes Sweyn Forkbeard, le détaillant de vêtements pour bébés fait à la main Dress Up Baby et les marchands de souvenirs To Home From London.

Labtech, la société qui possède à la fois Buck Street Market et Camden Market à proximité, a déclaré que les nouvelles signatures constituaient la référence pour le premier marché écologique de Londres.

Labtech a également déclaré à Retail Gazette que Buck Street Market ouvrira officiellement ses portes début mars et comprendra plus de 80 autres entreprises alimentaires et de vente au détail engagées dans des pratiques et des processus durables.

Buck Street Market utilisera 88 conteneurs d’expédition recyclés pour héberger le marché et comportera des points de recyclage définis dans toute la destination, ainsi qu’une politique zéro plastique sur place.

Le marché – situé dans une section du marché de Camden au coin de Buck Street et de Camden High Street – compostera également les déchets alimentaires des commerçants de produits alimentaires et de boissons pour produire de l’énergie qui sera réinjectée dans le réseau électrique pour produire de l’électricité.

«Au Buck Street Market, nous nous engageons à offrir un espace révolutionnaire qui donne la priorité à l’éducation environnementale, à la conversation et au changement positif», a déclaré Maggie Milosavljevic, directrice commerciale de Labtech.

«Adaptée au« consommateur conscient », notre sélection de détaillants de mode locaux reflète notre engagement à défendre la durabilité, reflétant les objectifs de notre portefeuille d’aliments et de boissons respectueux de l’environnement.

“Nous sommes convaincus que notre sélection de détaillants embrassera les objectifs éthiques détenus par Buck Street Market, offrant une destination de style de vie dynamique et durable.”

Le lancement de Buck Street Market sera suivi de l’ouverture de Hawley Wharf Camden; un développement mixte de 580 000 pieds carrés qui devrait ouvrir plus tard cette année.

Hawley Wharf offrira un écosystème unique de style Camden pour le plaisir des visiteurs et des travailleurs.

Le développement à usage mixte au bord du canal fournira 150 magasins, plus de 60 restaurants, 195 appartements et 50 000 pieds carrés d’espace de co-travail.

LabTech a agi pour le compte de Buck Street Market et Londonworks, Sweyn Forkbeard, Dress Up Baby et To Home From London se sont représentés.

