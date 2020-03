Budget 2020: les tarifs d’affaires pour les petits détaillants sont abolis pour un an

Le chancelier Rishi Sunak a également offert 2 milliards de £ de remises légales sur les indemnités de maladie à 2 millions de petites entreprises de moins de 250 employés à la suite de l’épidémie de coronavirus.

// Les tarifs commerciaux pour les petits détaillants seront supprimés pour le prochain exercice, tel que dévoilé dans le budget d’aujourd’hui

// Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que cela s’applique aux détaillants dont la valeur imposable est inférieure à 51 000 £

// Cependant, Sunak n’a mentionné aucune réforme du régime controversé des tarifs des entreprises dans son ensemble

Des milliers de petits détaillants indépendants devraient bénéficier d’un répit financier après que le gouvernement a annoncé qu’il abolirait les tarifs commerciaux pour eux au cours du prochain exercice.

Le chancelier Rishi Sunak a annoncé cette décision aujourd’hui alors qu’il se levait pour présenter son premier budget à la Chambre des communes.

Il a déclaré que pour l’année à venir, il prendrait la «mesure exceptionnelle» d’abolir les tarifs des entreprises pour les petites entreprises dont la valeur imposable est inférieure à 51 000 £.

La réduction d’impôt est estimée à environ 1 milliard de livres sterling et profiterait à des milliers de petits détaillants indépendants au Royaume-Uni.

Les détaillants éligibles à l’allégement des tarifs pour les petites entreprises peuvent également être éligibles à une subvention en espèces de 3 000 £ – ce qui équivaut à une injection de 2 milliards de £ pour 700 000 petites entreprises.

“Notre manifeste promettait que pour les magasins, cinémas, restaurants et lieux de musique d’une valeur imposable inférieure à 51 000 £, nous augmenterions les tarifs de vente au détail à 50%”, a déclaré Sunak aux députés aujourd’hui.

«Aujourd’hui, je peux aller plus loin et prendre la mesure exceptionnelle, pour la prochaine année, d’abolir complètement leurs tarifs professionnels.»

Malgré ces mesures en faveur des petites entreprises, Sunak n’a pas réussi à mettre en œuvre de réforme tangible du régime controversé des tarifs des entreprises dans son ensemble – malgré de nombreux appels à cette fin émanant d’une liste croissante de chefs de file du commerce de détail et de groupes d’entreprises ces dernières années.

Pendant ce temps, Altus Group estime que seulement 10% de tous les immeubles commerciaux en Angleterre ont une valeur imposable supérieure à 51 000 £ – mais ils représentent 69% de la charge globale des tarifs professionnels pour le secteur du commerce de détail.

La société de conseil en immobilier a déclaré que non seulement ces propriétés sont exemptées de la remise au détail, mais qu’elles aident également à financer l’allégement des tarifs des petites entreprises grâce au supplément de 1,3p sur le taux normal de la taxe.

Le groupe Altus a ajouté que le taux d’inflation de 1,7% de l’IPC de septembre dernier entraînerait une augmentation des factures des tarifs professionnels de 94,45 millions de livres sterling le 1er avril pour les immeubles commerciaux en Angleterre d’une valeur imposable supérieure à 51000 livres sterling – et ces entreprises sont exclues de l’allégement de la vente au détail.

Le chancelier Rishi Sunak a aboli les tarifs commerciaux pour les petits détaillants dans le budget d’aujourd’hui.

D’autre part, Sunak a offert 2 milliards de livres de ristournes légales pour deux millions de petites entreprises de moins de 250 employés à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Il a déclaré que l’indemnité de maladie serait également offerte à «tous ceux à qui il est conseillé de s’isoler», même s’ils n’ont présenté aucun symptôme de Covid-19.

De plus, d’ici 2024, le salaire minimum vital national passerait à 10,50 £ par heure et dans les trois prochaines semaines, le seuil d’assurance nationale passera de 8632 £ à 9500 £.

Les éléments de détail du budget de Sunak faisaient partie d’un plan de relance budgétaire plus large de 30 milliards de livres sterling – mettant ainsi fin à l’austérité et soutenant le pays dans sa lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Répondant au budget, le directeur de la recherche sur le commerce au détail de GlobalData au Royaume-Uni, Patrick O’Brien, a déclaré qu’une restructuration des tarifs des entreprises afin de réduire la charge disproportionnée pesant sur les chaînes de vente au détail «semble plus éloignée que jamais».

“Malgré les efforts concertés des patrons du commerce de détail dans les semaines qui ont précédé le budget pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il les aide, ils ont été déçus par le chancelier Rishi Sunak, qui n’a fait que réitérer le précédent examen” fondamental “promis”, a-t-il déclaré.

«Alors que le gouvernement abolit les tarifs commerciaux pour les petits détaillants, après l’avoir déjà réduit de 50%, ce n’est que pour les entreprises dont la valeur imposable est inférieure à 51 000 £.

«Pour les grandes chaînes de distribution aux prises avec des coûts de main-d’œuvre accrus, ainsi que des factures de loyer et de taux paralysantes – sans parler de la perspective de l’impact à court terme sur la demande des consommateurs, il y avait peu de raisons d’être d’accord avec Sunak pour dire que son budget« le faisait. “.

«Les détaillants devront maintenir la pression au fur et à mesure que la révision des tarifs est en cours et devrait faire son rapport à l’automne.

«Mais le commerce de détail a déjà fait l’objet de tels examens auparavant, et aucun gouvernement n’a encore été prêt à alléger le fardeau fiscal du commerce de détail traditionnel, en raison de la nécessité d’augmenter considérablement les factures fiscales d’autres entreprises ou d’augmenter les autres taxes.»

Chris Turner, directeur général du réseau des districts britanniques d’amélioration des affaires, a salué la décision d’abolir temporairement les tarifs des entreprises pour les petits magasins, mais a déclaré que le gouvernement devait aller plus loin.

“Nous devons maintenant nous appuyer sur cela et avoir ensemble un examen complet des quatre principales taxes professionnelles – les taux ainsi que la TVA, l’impôt sur les sociétés et l’assurance nationale”, a-t-il déclaré.

«Ces taxes ont été imposées il y a de nombreuses années et doivent évoluer pour s’adapter au nombre croissant d’entreprises en ligne qui font partie de notre économie, beaucoup de ces entreprises sont moins exposées aux tarifs commerciaux en tant que taxe, ce qui crée un environnement d’exploitation très inégal et injuste.

«Nous pensons qu’il y a un bel avenir pour nos rues principales. Alors que nous commençons une nouvelle vie en dehors de l’Union européenne, ce sont les détaillants et les entreprises du pays qui créeront des emplois et aideront la nation à prospérer. »

Ed Cooke, directeur général du groupe de lobbying des propriétés commerciales Revo, a déclaré que les initiatives budgétaires d’aujourd’hui «fournissent un filet de sécurité bien nécessaire qui permettra à de nombreux détaillants d’échanger».

“Cependant, la chancelière a encore une fois négligé de soutenir les grands détaillants, qui sont de grands employeurs et moteurs de l’activité économique dans les villes du Royaume-Uni, en particulier dans les communautés qui ont prêté leur vote au Parti conservateur en décembre dernier”, a-t-il déclaré.

“L’attention se portera maintenant sur la révision des taux des entreprises, le chancelier semblant avoir enfreint sa règle de neutralité fiscale en faveur de la” réduction de la charge pesant sur les entreprises “- si tel est le cas, cela pourrait être une excellente nouvelle mais doit s’appliquer au commerce de détail et occupants de loisirs de toutes tailles.

«Nous nous félicitons également des mesures visant à revoir le régime transitoire d’allégement des taux, car nous avons longtemps soutenu qu’il était temps de mettre fin à un système où les détaillants de Middlesbrough subventionnent ceux de Mayfair.

«Après une décennie d’appels au changement, nous espérons que ce gouvernement sera le seul à le faire.»

Le directeur général de la nouvelle West End Company, Jace Tyrrell, a déclaré: «Bien que nous saluions le soutien du chancelier à la communauté des détaillants au sens large, l’allégement temporaire des tarifs annoncé aujourd’hui n’aidera pas les détaillants du West End à se remettre des défis de Covid-19.

«Ces entreprises sont au cœur du commerce de détail au Royaume-Uni, et leur santé est directement liée à l’état de notre économie.

«Nous exhortons le chancelier à élargir ses possibilités d’allégement tarifaire et à aider le quartier commerçant le plus important du Royaume-Uni à survivre et à prospérer dans une période aussi difficile.

«Nous exhortons également le gouvernement à aller plus loin et à ajouter des centres internationaux, tels que le West End de Londres, à la liste des zones exemptées de la Sunday Trading Act.

«Un quart des acheteurs sont des voyageurs internationaux, souvent sur de courtes pauses, et leur permettre de faire leurs achats après 18h00 le dimanche générerait jusqu’à 260 millions de livres sterling de ventes supplémentaires chaque année pour les détaillants britanniques.

«À plus long terme, nous pensons également qu’il existe de solides arguments en faveur d’un rééquilibrage permanent des taxes professionnelles afin de refléter une économie de plus en plus numérique.»

