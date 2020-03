Bugatti prend une photo de 33 millions d’euros

Bien que nous ayons l’habitude de voir toutes sortes d’exemplaires uniques et d’éditions limitées à un million de dollars basées sur la voiture de sport 16 cylindres de Bugatti, jusqu’à présent, la marque française ne nous avait pas montré toutes les versions spéciales de la Bugatti Chiron ensemble en un seul endroit. Cette photo de famille au Château ST. Jean a un coût de plus de 33 millions d’euros.

Bien que la marque française n’ait développé qu’un seul modèle en tant que tel, la Bugatti Chiron dispose actuellement dans son offre de différentes versions ou dérivés de cette. Certains d’entre eux sont commercialisés en tant que modèles séparés avec de nouveaux noms et de nouvelles carrosseries, bien que la vérité soit qu’ils continuent d’utiliser le même cadre en carbone et la même mécanique à 16 cylindres et 4 turbo de la Chiron.

À ces dérivés rechargés, nous devons ajouter le des exemplaires uniques et des éditions limitées que la marque présente habituellement. Ce qui, combiné au haut degré de personnalisation avec lequel Bugatti commercialise tous ses produits, nous laisse un éventail assez large d’options pour les clients fortunés de la marque, malgré le fait qu’au niveau technique, il n’y a vraiment qu’un seul modèle.

Cette offre se développe peu à peu, car une des particularités de la marque est que présente généralement de nouvelles versions ou éditions chaque annéeCependant, les occasions où nous pouvons voir plusieurs unités de versions différentes sur le même stand sont rares. C’est pourquoi cette dernière performance de l’entreprise a été si frappante, rassembler leurs dernières versions en un seul endroit pour prendre une photo historique.

Une photo de famille qui attire non seulement l’attention pour le paysage spectaculaire, le Château ST. Jean, l’ancienne maison de la famille Bugatti et qui fait aujourd’hui partie des installations de l’usine de Molsheim, mais pour le coût très élevé des protagonistes de l’image. Si on compte le prix de chacune de ces unités le chiffre final dépasse 33 millions d’euros (personnalisations séparées), bien que le plus curieux soit que parmi ces 6 exemplaires Nous n’avons pas trouvé un seul correspondant à la base Bugatti Chiron, qui est la première option pour tous les clients de la marque. Donc, sur cette photo de famille, un membre est toujours porté disparu et au moins quelques millions d’euros de plus.

De gauche à droite, nous trouvons la Bugatti Chiron Pur Sport, une édition limitée de 60 unités qui a un nouveau kit aérodynamique et qui est destiné aux amateurs de conduite pure. Par conséquent, il perd ses performances au profit d’une configuration avec une force d’appui plus élevée. À côté se trouve la Bugatti Centodieci, une édition limitée en l’honneur de la Bugatti EB110 SS dont seules 10 unités seront fabriquées pour un coût de 8 millions d’euros La pièce. C’est l’une des variantes rechargées du Chiron et possède les spécifications les plus puissantes de la marque, avec 1600 HP.

Fait partie de la collection Bugatti actuelle devant le Château ST. Jean.

Le spécimen noir avec les lignes longitudinales orange est la Bugatti Chiron Super Sport 300+, la version à longue queue du Chiron Conçu pour battre le record de vitesse des véhicules de série. Sa vitesse maximale mesurée à Ehra-Lessien était 490,84 km / h (304,77 mph), la première fois qu’un véhicule routier avait franchi la barrière de 300 mph. Cependant, Bugatti n’a mesuré la vitesse qu’en un seul passage avec un véhicule de pré-production, donc cet exploit ne compte pas pour le record officiel, car la vitesse doit être la moyenne obtenue en deux passes dans des directions différentes à la piste.

Le modèle suivant est le prototype de l’exemplaire unique de La Voiture Noire, inspiré du classique Bugatti Type 57SC Atlantic et qui se trouve être le nouveau véhicule le plus cher de l’histoire avec un prix de 11 millions d’euros. Cette pièce ne sera fabriquée que de manière unique et son propriétaire reste un mystère. Au début, il a été supposé que le client qui l’avait commandé était Ferdinand Piëch, mais après sa mort, la société n’a pas prononcé ou révélé de changements dans la planification initiale du modèle.

À sa gauche, nous trouvons la Bugatti Divo, un autre exemple d’une Bugatti Chiron rechargée qui a les mêmes spécifications que le modèle de base, bien qu’il sera fabriqué sous une autre dénomination en édition limitée stricte, avec une production de seulement 40 unités au prix de 5 millions d’euros. Enfin, nous trouvons la Bugatti Chiron Sport, qui est une version légèrement plus légère mais nettement plus chère que la Chiron conventionnelle. Cela ne diffère guère du modèle standard, sauf pour quelques détails, comme de nouvelles jantes ou des verres plus fins, afin de réduire le poids de 18 kilos.

La base Bugatti Chiron est la grande absente de cette photo de famille.

Bien sûr, à ces copies, nous pourrions également ajouter les différentes éditions uniques et éditions basées sur des décorations spécifiques qui ont été fabriqués à partir de versions existantes du Chiron, telles que le Chiron Noir Edition, le Chiron ‘Zebra 1 of 1’, le Chiron Hermès Edition ou le Chiron Vainqueur de Coeur. Tous avec des prix astronomiques, beaucoup plus élevés que le Chiron de base malgré l’absence de changements mécaniques ou de châssis.

Donc pour ajouter toutes les vraies options que la marque a offert aux clients des 500 exemplaires qui seront fabriqués à partir du Chiron, le prix final de la collection dépasserait facilement 40 millions d’euros. Bien que cela ne signifie pas que la marque française a terminé la sortie de nouvelles versions et éditions limitées, il reste encore quelques surprises à venir dans la gamme Bugatti.