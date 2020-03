Buick GL8 Avenir: le monospace de luxe de General Motors est réel

Nous connaissons enfin la variante de production du concept Buick GL8 Avenir, une mini-fourgonnette de luxe qui maintient étonnamment le soin et l’intérieur luxueux du prototype qui l’a dépassé. Il sera exclusivement disponible en Chine en tant que rival des versions plus luxueuses des Mercedes Classe V et Lexus LM.

L’une des surprises de la firme américaine lors de la dernière édition 2019 du Salon de Shanghai a été le spectaculaire concept Buick GL8 Avenir. Une nouvelle variante de la mini-fourgonnette que General Motors vend en Chine depuis 2016 et qui se caractérise par une configuration intérieure surprenante, avec quelques finitions et équipements plus typiques des versions de pilote Rolls-Royce et Bentley.

Bien que la marque ait déjà prévenu qu’il y aurait une version de production, nous n’aurions jamais imaginé que cette déclaration était littérale. Puisque la chose habituelle dans ces cas est que nous constatons que la version définitive de la rue n’a pas les éléments les plus frappants du prototype qui l’anticipe. Cependant, dans ce cas les modifications apportées à la version de production sont minimes et curieusement, son intérieur luxueux et soigné n’a pas été modifié.

Dehors, nous trouvons très peu de changements.

La Buick GL8 est une mini-fourgonnette haut de gamme qui, avec ses 3 rangées de sièges, peut accueillir jusqu’à 6 ou 7 occupants. Cette nouvelle version Avenir continue de maintenir cette prémisse, bien qu’en plus des variantes à 6 ou 7 places, elle nous avons la variante super luxe avec seulement 4 sièges, avec deux sièges inclinables grands et luxueux dans la zone arrière immense et spacieuse, très similaires à ceux trouvés dans les versions Maybach de Mercedes, ou ceux de Rolls-Royce et Bentley destinés à être utilisés avec un conducteur.

Parmi les quelques différences que nous constatons en ce qui concerne le concept, nous pouvons souligner les rétroviseurs latéraux, qui sont un peu plus grands dans la version finale, et de légers changements à l’avant, car pour le moment la marque américaine n’a pas publié une seule image de l’arrière. Dans la zone avant, nous trouvons la nouvelle optique avec une calandre légèrement modifiée, bien que la plus grande nouveauté soit le pare-chocs, qui a de nouvelles formes et une moulure chromée très différente de celle que le concept a montée.

Nous ne pouvons pas parler de prix pour le moment, mais cette version super luxe de la Buick GL8 rivalisera avec les versions plus hautes et plus chères de la Mercedes Classe V et de la nouvelle Lexus LM, qui Il a également une version super luxe avec 4 sièges. Pour le moment, Buick n’a annoncé que la sortie de cette version en Chine.