Burberry réduit les salaires et refuse de mettre son personnel en congé

Burberry a temporairement suspendu les salaires de ses administrateurs de 20% et a déclaré qu’il ne comptera pas sur le programme gouvernemental de maintien dans l’emploi des coronavirus pour les employés incapables de travailler en raison de la pandémie de Covid-19.

Le directeur général du détaillant de luxe, Marco Gobbetti, a annoncé vendredi que lui et le reste du conseil d’administration avaient volontairement réduit de 20% leur salaire de base et leurs honoraires entre avril et juin.

L’argent économisé sera reversé au Fonds communautaire Covid-19 de la Fondation Burberry pour aider à soutenir les communautés en difficulté en fournissant des équipements de protection individuelle (EPI) et en fournissant des banques alimentaires.

«Depuis l’éclosion de Covid-19, notre priorité a été la sécurité et le bien-être de nos employés, de nos clients et de nos communautés», a déclaré Gobbetti.

«Bien que nous continuions de prendre des mesures d’atténuation pour limiter nos coûts et protéger notre situation financière, nous nous engageons également à sauvegarder les emplois et à soutenir les efforts de secours pendant cette urgence sanitaire mondiale.»

Dans d’autres nouvelles, Burberry a transformé son usine de West Yorkshire de la fabrication de ses trench coats en fabrication d’EPI pour les travailleurs médicaux et de soins.

«Nous achetons également des masques chirurgicaux via notre chaîne d’approvisionnement et les fournissons au NHS et à des organisations caritatives telles que Marie Curie, qui fournit des soins infirmiers aux familles vivant avec une maladie en phase terminale au Royaume-Uni», a déclaré Burberry.

Burberry a depuis fait don de plus de 100 000 pièces d’EPI.

Le groupe, qui avait prévenu le mois dernier que ses ventes au quatrième trimestre seraient inférieures de 30% à la suite de la pandémie, a déclaré qu’il continuait de regarder attentivement sa base de coûts et de réduire les dépenses dans les domaines non essentiels.

Burberry a également déclaré qu’il ne comptera pas sur le soutien du gouvernement au Royaume-Uni, où plus d’un tiers de ses employés sont basés.

Par conséquent, le détaillant n’a pas utilisé le régime d’autorisation du gouvernement, qui verse aux employés 80% de leur salaire.

Les travailleurs qui ne peuvent pas travailler sont payés en totalité par Burberry.

