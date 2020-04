Burioni et Randstad: 10 règles pour éviter les coronavirus au travail

La réouverture partielle des activités économiques en Italie augmentera inévitablement les risques de contracter coronavirus dans les semaines à venir. Tout le monde, à commencer par le gouvernement, est conscient que le retour au travail pourrait accélérer la courbe de contagion. Pour cette raison aussi, les précautions que les citoyens prendront à partir de ce moment seront fondamentales pour contenir l’avancée de l’épidémie.

Le virologue Roberto Burioni, fondateur de Medical Facts et professeur titulaire de microbiologie et de virologie à l’Université Vita-Salute San Raffaele, a contribué à l’élaboration d’un guide en dix points qui résume les comportements les plus importants pour prévenir la contagion au bureau, en usine et, plus généralement, en situation de proximité avec d’autres personnes. Le décalogue a été discuté aujourd’hui dans le cadre d’un webinaire (“Une nouvelle norme: un comportement correct pour retourner au travail en toute sécurité”) organisé avec Randstad, le premier opérateur mondial de services de ressources humaines.

“Nous avons répertorié les aspects comportementaux à mettre en pratique sur le lieu de travail pour essayer de minimiser le risque de contagion de Covid19”, a déclaré Roberto Burioni, “nous devons être conscients que les masques, l’éloignement social et l’hygiène des mains n’éliminent pas le risque de contagion, mais sont essentiels pour le minimiser.

Le respect de ces règles – a ajouté le professeur – est fondamental pour réduire le risque que ce virus recommence; le rôle de chacun, des entreprises, des dirigeants et des travailleurs, sur les différents points est fondamental pour réduire encore plus ce risque “.

«Il faut recommencer le travail et protéger la santé. Nous nous engageons à accompagner les entreprises dans la gestion de la réouverture organisationnelle après l’arrêt forcé dû à l’urgence, tout en aidant les travailleurs à assurer une sécurité maximale dans toutes les activités “, a déclaré le PDG de Randstad Italia, Marco Ceresa, “Nous devrons gérer une nouvelle normalité, dans laquelle le comportement individuel correct de chacun sera crucial”.

Les dix règles à suivre en milieu de travail

Ne sous-estimez pas le risque. Chaque collègue, même en pleine santé apparente, est potentiellement infectieux. Je pourrais l’être moi-même.

Mettez le masque. Pour ce qui a été dit, il est indispensable de porter au moins le masque chirurgical. Nous devons tous porter le masque chirurgical.

Le masque n’élimine pas le risque. En tout état de cause, considérez que le masque, quel qu’il soit, n’est pas suffisant pour éliminer le risque de contagion.

Gardez vos distances. Il est également important de garder une distance d’au moins deux mètres avec le collègue. Et pour la même raison, vous devez demander à votre collègue de rester à au moins deux mètres.

Placer les séparateurs. En cas de postes de travail proches (par exemple des bureaux), il est important de demander l’installation de panneaux de séparation.

Toujours pas assez. Il faut considérer que l’éloignement social et le masque ne conduisent pas à un risque nul de contagion.

Ne touche pas ton visage. Il est possible de s’auto-infecter avec le virus même si, après avoir touché une surface contaminée, vous portez les mains à la bouche, au nez ou aux yeux.

Lavez-vous soigneusement les mains. Une attention maximale doit être accordée à l’hygiène des mains, mieux en les lavant avec du savon et de l’eau pendant au moins 40 secondes à chaque point. Alternativement, des désinfectants à base d’alcool peuvent être utilisés.

Ne touchez pas le masque. Pour ce qui a été dit ci-dessus, vous devez éviter de toucher le masque, en particulier sur la face avant. Si nécessaire (par exemple, pour mieux le fixer), cela ne peut être fait qu’après avoir nettoyé les mains et touché uniquement les bandes élastiques ou les cordes qui le fixent aux oreilles.

Avec des symptômes ne va pas au travail. En cas de fièvre, symptômes pouvant suggérer une infection à coronavirus (toux, maux de tête, faiblesse inhabituelle, changements de goût et d’odeur, diarrhée) ou en cas de contact certain avec un individu testé SARS-CoV positif 2 n’allez pas au travail et informez rapidement le médecin traitant.

