Burioni: “Non à la panique, les mesures de sécurité donneront des résultats dans 8 jours”

Le professeur Roberto Burioni il a averti que les sacrifices et les efforts consentis par les autorités des régions les plus touchées par le nouveau coronavirus ne porteront leurs fruits que dans 6 à 8 jours, c’est pourquoi nous pouvons nous attendre à une augmentation immédiate des infections.

Cela ne doit cependant pas faire craindre le pire et ne pas paniquer la population: “Les fruits de nos efforts seront visibles dès le milieu de la semaine prochaine “.

“Reprenons le travail dans un Milan légèrement différent, il y aura des sacrifices à faire, qui seront cependant utiles pour stopper cette épidémie”, a expliqué le célèbre communicateur scientifique du site Medical Facts. “En particulier, nos remerciements devraient aller à ceux qui sont en quarantaine, parce que le sacrifice que ces gens font est pour tout le monde.”

Burioni a ensuite voulu remercier les médecins qui “risquent littéralement leur propre sécurité pour arrêter l’infection”.

Non à l’hystérie, oui aux précautions

“Les scènes d’hier avec les supermarchés vidés n’ont aucun sens, ma famille et moi ferons les courses aujourd’hui, calmement et comme tous les autres jours“Burioni a expliqué en invitant à ne pas paniquer.

Ce qu’il sera plus utile de faire pendant ces 6-8 jours, c’est de réduire la sociabilité. En d’autres termes, des situations dans lesquelles une proximité est créée avec d’autres personnes: “si vous avez prévu une réunion, il conviendra de la reporter ou de la faire par voie électronique”.

“Évitez les contacts étroits”, a suggéré Burioni, “le virus a besoin d’une proximité de moins d’un mètre».

De toute évidence, se laver les mains souvent avec du savon ou du gel désinfectant est une habitude qui réduit les risques de propagation du virus. Si le gel manque, vous pouvez toujours recourir à l’alcool dénaturé classique: fait son devoir même si l’odeur n’est pas la meilleure.