Ca ’del Bosco, l’art secret du vin

Dans les années 70, la cave réputée pour sa prestigieuse Franciacorta est née à Erbusco. Maurizio Zanella, fondateur et président de l’entreprise, raconte l’histoire

Commissaire: Francesca Gastaldi

Une maison immergée dans un bois de châtaignier, dans les collines de Brescia, et un rêve né presque par hasard. Ainsi commença l’histoire de Ca ‘del Bosco, prestigieuse cave Erbusco réputée pour Franciacorta avec son beau perlage.

Maurizio Zanella président et fondateur de Ca ‘del Bosco

Dans les années 70, un très jeune Maurizio Zanella, aujourd’hui président de l’entreprise, décide de transformer le domaine acheté par ses parents – appelé dans le dialecte de Brescia «ca ‘del bosc» – en cave. Déclencher l’étincelle qui le conduira à tomber amoureux du monde du vin est un voyage en France.

“Ce qui semblait être une merveilleuse occasion de rater quelques jours à l’école”, se souvient le fondateur de Ca ‘del Bosco avec le sourire “, a marqué le début d’une grande aventure. Lors de ce voyage, nous avons visité les plus belles et les plus importantes caves françaises. De retour à la maison, j’ai proposé à mon père d’en construire un sur notre propriété à Erbusco. C’est ainsi qu’à 16 ans seulement, j’ai conçu ma première cave. ” En 1972, le vin blanc de Ca ‘del Bosco Franciacorta est entré sur le marché et cinq ans plus tard rouge. Une recherche constante de qualité et d’excellence a fait de Maurizio Zanella l’un des principaux protagonistes de la renaissance du vin italien de ces années. La rencontre avec des figures cruciales est cruciale à cet égard: du chef de cave français André Dubois, grâce auquel naîtra le premier Franciacorta Pinot Millesimato de Ca ‘del Bosco, à Luigi Veronelli, célèbre philosophe et journaliste gastronomique et œnologique dont l’amitié marquera pour toujours le sort de l’entrepreneur. “Tout cela n’aurait pas été possible sans lui”, explique Zanella. «Voyager avec Veronelli m’a permis de« brûler »les scènes et d’être accueilli dans tous ces endroits clés qui autrement auraient été inaccessibles, des hôtels aux producteurs de vin, aux caves. Sans lui, Ca ‘del Bosco ne serait pas ce qu’elle est “.

La cave à barriques pour les réserves de Franciacorta et les Millésimates

Le vignoble du Belvédère, à 460 mètres d’altitude, avec des cépages Chardonnay et Pinot Noir

Aujourd’hui, l’entreprise couvre 245 hectares de terrain cultivé pour une production d’environ 1 million et 800 000 bouteilles par an, dont 8 Franciacorta, 2 étiquettes blanches et 5 rouges. Ce qui rend Ca ‘del Bosco excellent est l’équilibre habile entre l’artisanat et les technologies de pointe développées par l’œnologue Stefano Capelli. Ces technologies visent à améliorer les caractéristiques d’une excellente matière première, en interférant le moins possible avec les agents externes. Au début du processus de production, les grappes sont rigoureusement cueillies à la main et transportées dans de petites caisses, comme le veut la tradition, puis lavées avec un système ultra-moderne similaire à une sorte d’hydromassage: les raisins, lavés avec le d’eau et supportée en surface par des bulles spéciales qui évitent la pression, elle est ensuite séchée dans un processus minutieux qui ne prend que 4 minutes au total.

Parmi les fonctionnalités les plus innovantes de la méthode Ca ‘del Bosco, il y a aussi une citerne d’assemblage, où ils transportent des réservoirs volants qui permettent le transfert par gravité, puis aussi de longs affinements sur lies, des contrôles scrupuleux des bouchons et des systèmes d’embouteillage et de dégorgement conçus personnellement par l’entreprise. Un processus de production qui serpente à travers des voûtes historiques et des passages le long de tonneaux qui mènent au cœur même de la cave, le grand dôme souterrain.

La bouteille la plus prestigieuse est Franciacorta Annamaria Clementi, dont le nom rend hommage à la mère de Maurizio Zanella qui a d’abord planté un vignoble à ‘ca’ del bosc ‘, mais aussi le Pinero rouge. «C’est le vin que j’aime le plus car il représente le plus grand défi. Le pinot noir est une variété difficile à cultiver, a besoin de soins particuliers et ne peut s’exprimer dans toute sa grandeur que dans quelques millésimes “, révèle le fondateur de l’entreprise.

Merci à la passion et à l’enthousiasme par Maurizio Zanella, Ca ‘del Bosco occupe une place de prestige absolu sur la scène viticole italienne et continue de recevoir des récompenses importantes également à l’étranger, comme en témoigne le prix du “ Meilleur vin mousseux italien 2019’ ‘décerné par Franciacorta Annamaria Clementi à la sixième édition de Champagne et Championnats du monde des vins mousseux.

Le rêve encore à réaliser? “Je voudrais que les consommateurs deviennent plus conscients: derrière un verre de vin, il y a la culture, l’histoire et un travail énorme, soumis à des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler.” Et quant aux règles de l’étiquette œnologique, le président de Ca ‘del Bosco est prêt à surprendre: “des glaçons pour accompagner un verre de notre vin? Pourquoi pas: c’est ce que les nobles françaises appellent les «piscines». Aujourd’hui, les puristes auraient tendance à être scandalisés, mais la glace rend les molécules des bulles beaucoup plus fines et le goût du vin est en fait plus délicat. ” La seule règle? Buvez le tout en une gorgée.

La sculpture Heroes of Light d’Igor Mitoraj

Itinéraires culturels. En plus d’être célèbre pour ses vins prestigieux, Ca ‘del Bosco est réputée pour sa connexion avec le monde de l’art. En fait, la cave abrite des œuvres contemporaines extraordinaires commandées au fil des ans par Maurizio Zanella à des artistes de renommée internationale. A l’entrée, il y a la porte solaire d’Arnaldo Pomodoro, une œuvre en bronze et en acier, un hommage à ce qui est le premier, véritable aliment de la vigne: le soleil.

Parmi les chefs-d’œuvre, la sculpture Heroes of Light conçue par Igor Mitoraj et Water in dripping par Zheng Lu, une installation qui simule le mouvement naturel de l’eau à travers une série de minuscules idéogrammes en acier tirés d’un poème chinois de l’ère Tang. À l’entrée de la zone viticole, vous pourrez admirer l’œuvre signée Stefano Bombardieri Le poids du temps suspendu: un rhinocéros grandeur nature suspendu au plafond, symbole de l’attente et de la patience, éléments fondamentaux de l’art du vin. Une collection en devenir, prête à accueillir de nouvelles marques importantes.

Le prochain artiste? «J’aimerais impliquer Anish Kapoor. Mission difficile, mais pas impossible “, confie Zanella,” d’autre part, il aime aussi beaucoup le vin “.

L’article complet a été publié dans le numéro de mars du magazine Wall Street Italia.