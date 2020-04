Cadillac ne sait toujours pas quoi faire de son moteur V8 Blackwing

Dans une récente interview avec les médias américains, l’un des responsables du domaine technique de Cadillac a déclaré que la société étudiait toujours à quoi servir son nouveau moteur Blackwing. En principe, la société étudie le ou les modèles adaptés au nouveau DACT 8 cylindres.

Pendant le peu de temps qu’il a été mis sur le marché, le nouveau Cadillac V8 Blackwing a est devenu l’une des anecdotes les plus étranges de l’entreprise. Bien que General Motors dispose d’une gamme complète de moteurs 8 cylindres, à la fois atmosphériques et suralimentés, la société a décidé d’investir massivement pour développer un tout nouveau moteur à double arbre à cames pour la société premium, un moteur unique en son genre au sein de de l’offre de GM. Sur les traces du V8 Northstar manquant que la marque utilisait entre 1991 et 2011.

Bien que contrairement à cette famille de moteurs transversaux, le nouveau V8 Blackwing a été développé pour être monté longitudinalement sur les plates-formes arrière ou toutes roues motrices. Ce bloc de 4 192 cc entièrement en aluminium est le premier double arbre à cames depuis la disparition de la gamme Northstar il y a près d’une décennie, Il a un 90 ° V et en son centre il monte deux turbocompresseurs. La firme américaine ne l’a assemblé qu’en deux versions de la Cadillac CT6, avec 507 ch (500 ch) et 557 ch (550 ch), de sorte que la récente suppression de ce modèle du marché américain a conduit à la disparition de ce nouveau moteur du catalogue. de l’entreprise sur son marché d’origine, après un peu plus d’un an de production.

La Cadillac CT6 est le seul modèle qui l’a assemblé et aussi brièvement.

Dans une récente interview avec un média américain, Brandon Vivian, l’un des plus hauts responsables du domaine technique de Cadillac, a confirmé que la société étudiait toujours différentes possibilités d’utiliser le moteur. Bien qu’il n’ait pas précisé la nature de ces opportunités, il n’a pas non plus mentionné de modèle ou de segment. Ce que nous ne pouvons comprendre que même les responsables de Cadillac eux-mêmes ne connaissent pas ces moments-là quel sera l’avenir du moteur.

Il y a environ un mois, un dirigeant de General Motors a déclaré que ce bloc de 8 cylindres devait être fourni à Manifattura Automobili Torino (MAT) pour un nouveau projet qu’ils développaient. Cependant, quelques heures après la parution de la nouvelle, Cadillac n’a pas tardé à préciser que les négociations de ce petit constructeur italien étaient avec GM Powertrain Torino, La division de développement de moteurs de GM en Italie, qui venait d’être vendue à un groupe belge, il n’y avait donc pas d’accord ferme à l’époque. Cependant, la marque n’a pas confirmé la fin des pourparlers, rien n’empêche donc MAT de continuer à négocier directement avec General Motors.

Pour le moment, la seule certitude est que le V8 Blackwing continuera d’être une anecdote étrange dans l’histoire de la marque. Bien après son développement coûteux, ce bloc huit cylindres c’est juste un presse-papier lourd et très cherComme la marque l’a confirmé il y a longtemps, elle n’envisageait pas de l’utiliser dans la nouvelle gamme Escalade ou dans les versions plus puissantes de la série V, car ces modèles continueront à utiliser les moteurs à poussoir V8 habituels.