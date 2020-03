CaixaBank et AECC offrent une aide d’urgence aux patients atteints de cancer

L’Obra Social La Caixa et l’Association espagnole contre le cancer (AECC) en Navarre ont annoncé un nouveau programme d’aide financière d’urgence pour les patients atteints de cancer et leurs familles, qui sera doté de 18 000 euros.

Les deux entités ont précisé que l’objectif de l’initiative est «d’améliorer, dans la mesure du possible, les effets négatifs de la maladie en cas de besoin le plus grand et de risque social, dans lesquels la situation socioéconomique et le manque de couverture de base mettre en danger le bon suivi du traitement du cancer, son respect et les conditions minimales de qualité de vie pour qu’il soit administré de manière adéquate ».

Comme ils l’ont expliqué, cette initiative, lancée par l’AECC en Navarre avec le soutien de CaixaBank à travers l’Obra Social La Caixa, vise à couvrir les besoins de base tels que l’entretien qui garantit une alimentation adéquate; le paiement du médicament; les déplacements à l’hôpital; un service d’aide à domicile; ou l’acquisition de prothèses et d’orthèses pour garantir une qualité de vie adéquate au patient atteint de cancer et à sa famille.

Toutes les demandes d’aide financière seront analysées et évaluées par un travailleur social pour approbation ou refus ultérieur par le conseil d’administration, en tenant compte du fait qu’elles seront toutes temporaires, d’une durée maximale de trois mois, prorogeables pour trois autres selon des critères. professionnel et dont le montant ne dépassera jamais 400 euros par mois. Ce montant est suffisamment compris pour couvrir les besoins essentiels qui surviennent dans la famille ou la personne affectée.

La directrice territoriale Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, a souligné dans son discours “l’engagement de l’entité dans la lutte contre cette maladie”, qui “se matérialise dans les projets de recherche scientifique et en soutien aux différentes entités et associations qui travaillent avec personnes affectées ».

En ce sens, il a souligné que «cela est possible grâce à l’Obra Social décentralisé, qui gère directement les 140 bureaux CaixaBank répartis dans toute la Navarre et qui comprend un poste de 1,6 million d’euros par an avec lequel nous soutenons un total de 500 projets de différentes entités sociales ».

Le cancer est l’un des plus gros problèmes de santé sociale au monde et on estime qu’il sera la principale cause de mortalité dans le monde. En Espagne, plus de 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, dont 1 500 000 au total.

