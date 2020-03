CaixaBank ferme 569 succursales et enregistre 178 infections à Covid-19

CaixaBank a annoncé qu’elle a fermé un total de 569 bureaux et que 178 employés ont signalé une contagion de Covid-19, dont 54% concentrés dans le Centre territorial, qui intègre Madrid et Castilla-La Mancha, et 19% dans le Territorial de Barcelone .

Ce sont des données fournies par l’UGT jusqu’à 18h00 mardi, et le syndicat a indiqué dans un communiqué que sur le nombre total de bureaux fermés, 32% étaient dus à des cas positifs de coronavirus, tandis que les 68% restants sont dus à raisons logistiques dérivées des mesures préventives adoptées.

Mardi après-midi, l’UGT a tenu une réunion avec les chefs du service des relations de travail de l’entité au cours de laquelle ils ont été informés de l’adoption de nouvelles mesures préventives, réunion au cours de laquelle le syndicat a de nouveau appelé à «un processus de fermeture sélectif des bureaux »dans le but de réduire l’exposition au risque de contagion.

“Nous insistons sur la nécessité de réduire le nombre de bureaux ouverts et d’augmenter le nombre de télétravailleurs pour réduire les risques de contagion et garantir le service”, a indiqué le syndicat.

Selon l’UGT, ces nouvelles mesures convenues comprennent l’incorporation de cloisons de protection en méthacrylate dans les bureaux, en donnant la priorité aux plus proches des hôpitaux et des centres de santé, et il est prévu qu’elles soient dans le reste entre ce jeudi et lundi de la prochaine semaine.

Concernant les vacances, les salariés qui ont approuvé des jours pour les deux prochains mois et qui souhaitent les reporter en raison de la crise sanitaire, doivent demander leur annulation ou leur modification à leur directeur et les directions territoriales ont été chargées de répondre aux demandes de report. dans la mesure du possible.

Dans le domaine de la formation, le report des tests de formation des niveaux VIII et X qui se tiendra le 9 mai est à l’étude, et l’examen MIFID qui devait se tenir en avril et qui devrait avoir lieu dans la première quinzaine d’octobre.

Par ailleurs, le service de prévention CaixaBank finalise un nouveau guide avec les mesures préventives les plus importantes à adopter, ainsi que son application, qui sera mise à la disposition du personnel via l’intranet.

Des sources de CaixaBank ont ​​expliqué à Europa Press que l’entité maintient le réseau de succursales ouvert au public pour assurer les services bancaires de détail essentiels, conformément aux dispositions de l’arrêté royal de l’état d’alarme du gouvernement, et qu’elle applique un «protocole strict mesures de sécurité »pour préserver la santé des employés et des clients.

En ce sens, environ 50% des professionnels du réseau de bureaux, soit 9 000 à 12 000 personnes, font du télétravail.

