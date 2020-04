CaixaBank offre un moratoire de trois mois aux clients locataires

CaixaBank offrira un moratoire de trois mois aux clients dont les contrats de location de véhicules coïncident avec la période de confinement de la population et sans mobilité.

Plus précisément, la banque permettra aux clients ayant des contrats de location de cesser de payer les frais d’avril, mai et juin en raison de la crise sanitaire.

De cette façon, CaixaBank continue d’élargir la gamme de mesures qu’elle a mises en place pour aider les clients à faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus.

Jusqu’à 38 000 clients, dont des particuliers, des indépendants et des PME, seront éligibles à cette mesure. Seuls les administrations publiques et les contrats pour les flottes de grandes entreprises sont exclus.

Les personnes qui souhaitent arrêter de payer les frais correspondant aux mois d’avril, mai et juin peuvent le demander à 100% en ligne à partir de cette semaine, sans avoir à se rendre à leur bureau habituel.

La banque a expliqué qu’en plus de ces trois mois de grâce, elle prolongerait la durée du contrat de location de six mois supplémentaires, avec les mêmes frais, services et kilomètres contractés. La seule condition qui est imposée pour pouvoir accéder au moratoire est d’être à jour du paiement et que les contrats aient une maturité supérieure à trois mois.

Cette initiative CaixaBank s’ajoute à d’autres comme le moratoire jusqu’en septembre sur les prêts hypothécaires, l’avancement de la date de versement des pensions ou des allocations de chômage.

