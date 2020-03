CaixaBank prolonge le moratoire hypothécaire pour les personnes touchées par Covid-19

CaixaBank a annoncé qu’elle prolongerait le moratoire hypothécaire pour les personnes touchées par Covid-19 jusqu’en septembre, afin d’atténuer l’impact du virus sur l’économie de ses clients.

Selon la banque, les opérations en ligne de CaixaBank permettent désormais de postuler à la fois aux travailleurs indépendants et aux entrepreneurs qui ont perdu leur emploi ou subi une baisse de leurs ventes de plus de 40%.

La réserve pour le paiement des versements prolongés sera communiquée aux clients la semaine prochaine.

Pour avoir accès à cet ajournement du versement hypothécaire, les travailleurs salariés doivent présenter le certificat de chômage indiquant la subvention perçue, en cas de chômage, ainsi que la déclaration responsable des personnes qui se présentent au l’hypothèque dans laquelle ils déclarent se conformer aux exigences.

Dans le cas des travailleurs indépendants, il sera nécessaire de signer la déclaration responsable, et pour ceux qui cessent leur activité, le certificat de cessation d’activité délivré par l’administration fiscale (AEAT) ou l’organisme compétent de la communauté autonome, en plus de la même déclaration responsable.

De même, CaixaBank a mis en place un système en ligne afin que les candidats au moratoire n’aient pas à se rendre dans les bureaux au cas où ils auraient besoin de demander le report. Il vise ainsi à éviter la contagion entre les clients de l’entité et les salariés travaillant dans les bureaux.

Par ailleurs, l’entité catalane rappelle que, pour les clients ne répondant pas aux critères d’accès visés dans l’arrêté royal précité, “une solution personnalisée sera possible, en étudiant au cas par cas” afin de pouvoir adopter les mesures appropriées pour alléger leur situation.

Cette nouvelle mesure fait partie du plan initié par CaixaBank pour atténuer les dommages causés par le coronavirus et qui comprend également l’avance des pensions, la remise des loyers dans les logements qui lui appartiennent et les 25 000 millions d’euros d’une ligne de prêts pré-accordés aux PME. et autonome.

La banque s’est associée, avec les entités intégrées à la Confédération espagnole des caisses d’épargne (CECA), pour ne pas facturer de commissions dans les guichets automatiques tant que l’état d’alarme dure, et l’augmentation de 20 à 50 euros le plafond pour ne pas avoir à saisir le code PIN dans les paiements par carte sans contact.

